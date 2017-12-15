Заявки на участие в областном конкурсе «Новогоднее настроение» принимают еще два дня

В воскресенье 17 декабря завершается прием заявок на участие в областном конкурсе на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка и сферы услуг «Новогоднее настроение». Фотографии принимаются до 18:00.

В понедельник 18 декабря в 10:00 на сайте интернет-журнала Амур. Life начнется голосование. Победителем будут признаны два участника, набравшие больше всего голосов.

Завершится голосование в 18:00 24 декабря. В среду 27 декабря состоится награждение победителей.

Фото на участие в конкурсе уже подали предприниматели из Благовещенска, Белогорска, Тамбовки, Завитинска, Серышево, Райчихинска, Зеи, Поярково, Екатеринославки, Февральска, Шимановска. У всех остальных еще есть время.

Для участия необходимо прислать 3-4 фотографии здания или внутреннего помещения, украшенного к Новому году и снятого с разных ракурсов, на электронную почту интернет-журнала Амур.Life: life@amur.info или на почту министерства konkursvst@mail.ru (фото высылать только на одну почту). Оформление может быть как внешнее – фасада здания, – так и внутреннее, в помещении.

Требования к фотографиям: размер 900 на 600, вес не более 1 мегабайта. Фотография должна быть подписана: наименование хозяйствующего субъекта, адрес, название композиции (если таковое имеется), номер контактного телефона (только для связи). Фотографии без подписи публиковаться не будут. Если на фото будут изображены люди, необходимо приложить к заявке согласие человека на распространения его изображения.

Конкурс проводится совместно с интернет-журналом Амур. Life и ТК «Альфа-канал».

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить в министерстве внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства по телефонам: 22-44-04, 8-914-615-06-38.