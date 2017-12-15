Сразу в нескольких районах Приамурья жители заметили в небе гало

В пятницу, 15 декабря, сразу три амурчанина, из разных районов Амурской области заметили в небе необычное атмосферное явление – сияющую окружность вокруг солнца. Яркое гало удалось сфотографировать в районе села Среднебелое Ивановского района, в Селемджинском районе и в Белогорье, районе Благовещенска.

Житель Белогорья уточнил, что видел это явление почти 40 минут: примерно с 13:50 до 14:30. Об этом же писали читатели в Константиновском и Белогорском районах.

В Амурском гидрометцентре рассказали, что гало действительно можно видеть на обширном пространстве, его видно далеко. Дело в том, что 15 декабря в небе была очень подходящая облачность.

«Как правило, гало возникает при высокой слоистой облачности, – пояснила заместитель руководителя Амурского гидрометцентра Елена Печкина. – Как сегодня, когда особой облачности не видно, но снег идет. При низкой облачности уже не видно солнца, при чистом небе нет осадков, и гало не возникает».

Явление это может проявиться в любое время года, однако оно более характерно для зимнего периода, потому что именно зимой часто бывает высокая слоистая облачность. Однако последний раз читатели Амур.инфо заметили гало летом – в июне 2017 года в небе над Константиновкой.