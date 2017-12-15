После вмешательства прокуратуры работникам ГВСУ № 6 выплатили 264 миллиона рублей

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Проблемой невыплаты зарплат работникам Главного военно-строительного управления № 6, которое ведет работы на космодроме Восточный, занимаются разные ведомства. 15 декабря Главная военная прокуратура сообщила, что после мер, принятых военными прокурорами, была погашена значительная задолженность по зарплате перед работниками этого предприятия.

По информации ведомства, более чем 6 тысячам сотрудников ГВСУ № 6 выплатили 264,8 миллиона рублей. К административной ответственности были привлечены 12 должностных лиц, в том числе гендиректор предприятия. Их обязали выплатить в общей сложности 240 тысяч рублей штрафов.

«Полное погашение задолженности находится на контроле военных прокуроров», – отмечает Главная военная прокуратура.

Как сообщало Амур.инфо, ГВСУ № 6 сократит количество своих сотрудников на 2 тысячи человек. Это произойдет до середины 2018 года.

На 8 декабря общая сумма задолженности по зарплате в двух строительных организациях космодрома Восточный составляла 44,3 миллиона рублей: ГВСУ № 6 – 42,1 миллиона рублей, ГВСУ № 12 – 2,2 миллиона рублей.