Амурские сварщики готовятся к конкурсу рабочих профессий WorldSkills

Преподаватели сварочного дела амурских колледжей обсудили предстоящий конкурс рабочих профессий WorldSkills. Этап всероссийского чемпионата стартует в субботу, 16 декабря и продлится до 20 декабря. Компетенция «Сварочные технологии» будет проходить на базе Амурского многофункционального центра профессиональных квалификаций в Белогорске.

Опытные мастера, приехавшие в Белогорск, внимательно изучают новейшее сварочное оборудование. Таким может похвастаться только Амурский многофункциональный центр профессиональных квалификаций. Оснащение почти на 20 рабочих мест заказывали из Финляндии. Местные студенты практикуются на нем с 2012 года. Подобного нет ни у одного амурского колледжа.

«Мы собрали всех мастеров производственного обучения нашего региона для проведения семинара по подготовке к третьему региональному чемпионату Амурской области по сварочным технологиям WorldSkills. Мы собрались, чтобы обсудить некоторые моменты, пробежаться по конкурсному заданию, ознакомить пока наставников, участников», – рассказал мастер профессионального обучения Амурского многофункционального центра профессиональных квалификаций города Белогорска Сергей Михайловский.

«Мы такое себе позволить не можем из-за того, что финансирование нам не позволяет. Задания сложные именно на уровне специалистов. Если взять сейчас провести дипломную работу учащимся, то можно было бы давать сварщику разряд четвертый, не меньше. Потому здесь выполняются все виды сварки, которые имеются, и плюс еще все швы в положении. То есть это очень сложные задания», – поделился мастер производственного обучения Амурского технического колледжа из Шимановска Иван Пироженко.

Белогорский центр уже третий год является базой для проведения чемпионата. На этот раз бороться за первенство в компетенции «Сварочные технологии» там будут девять человек из Белогорска, Благовещенска, Тынды, Райчихинска и Шимановска. Некоторые попробуют свои силы впервые.

«Ввели новую профессию, и надо готовить, выставлять по компетенции "Сварочные технологии" учащихся. Студенты справятся. Оборудование не пугает, оно достаточно высокопрофессиональное», – отметил мастер производственного обучения Амурского колледжа строительства и ЖКХ из Благовещенска Алексей Савченко.

Помимо сварочных технологий, молодые рабочие испытают свои силы в сантехнических работах, кирпичной кладке, мобильной робототехнике и других компетенциях – всего 10 направлений. Местом проведения регионального этапа чемпионата станут многие колледжи Благовещенска, а также вузы – АмГУ и ДальГАУ.