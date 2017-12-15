От 300 рублей до 4 тысяч: благовещенские магазины-склады предлагают новогодние деревья

Благовещенские специализированные магазины активно распродают новогодние деревья. Горожанам предлагают нарядить на праздник и горшечные хвойные деревья, и традиционную сосну от 300 рублей до четырех тысяч.

«Из деревьев у нас есть сосна простая. Стоит 300-400 рублей и выше. Зависит от высоты и фактуры. Даже не столько от высоты, сколько от фактуры – пышности и цвета, который может быть более насыщенный. К примеру, сосна двухметровая пышная полторы тысячи может стоить», – рассказал продавец склада-магазина новогодних елок в плодопитомнике.

В магазине можно подыскать и более бюджетные варианты менее выдающейся фактуры. Сосну до двух метров можно купить за 500-700 рублей. Предлагают и так называемые уцененные деревья, например, с обломанными веточками. И тут уже неважно, какой они высоты – все стоят по 500 рублей.

Помимо сосны, в магазине можно приобрести и несколько видов горшечных хвойных. В ассортименте – ель обычная и голубая, а также пихта. В высоту они составляют от 30 до 90 сантиметров, а стоимостью – от 1,5 до 3,5 тысячи рублей.

Купить горшечное дерево можно и на складе благовещенского лесхоза. «У нас есть ель-кашпо – они стоят в кадках. Основную массу уже разобрали, маленькие остались. То есть ее обычно на Новый год ставят на недельку, потом прячут в прохладное место и уже весной высаживают как саженец. Под два метра уже все разобрали, остались только маленькие – в районе метра высотой. Их стоимость – от 800 рублей до трех тысяч», – рассказала сотрудница склада-магазина. Стоимость горшечных пихт также варьируется от 800 рублей до трех тысяч.

Есть в продаже немного елей, но их точную цену назвать затруднились – на самом складе телефона нет. Но в прошлом году такое деревце под два метра стоило около двух тысяч рублей.

Традиционные сосны от благовещенского лесхоза можно приобрести от 350 рублей – это деревья до метра. До 1,5 метров стоят 450 рублей, 1,8 метров – 500 рублей и так далее. Трехметровые деревья обойдутся от трех тысяч, но их в основном приобретают организации, уточнили в магазине-складе.

В специализированном магазине на Октябрьской заверили, что у них домой берут и деревья по 2,5 метра. Цены новогодних красавиц начинаются от 300 рублей. За эти деньги приобрести можно и метровое, и полутораметровое деревце. В зависимости от пышности и красоты. Верхний ценовой предел – 4 000 рублей, столько стоят деревья до 5 метров.

Пока в ассортименте магазина только сосны. Продажа ели и пихты пока под вопросом, точнее можно будет узнать в 20-х числах декабря.

Продажа новогодних деревьев в благовещенских магазинах ведется вплоть до 31 декабря. Работают в Благовещенске и 33 точки уличной торговли.