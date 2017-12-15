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15декабря
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сегодня, 15:39 0

Приамурье стало меньше и потреблять и производить электричество

Приамурье стало меньше и потреблять и производить электричество
Фото: sdelanounas.ru

В ноябре 2017 года электростанции Амурской области выработали 1 317,5 миллиона кВт/ч электроэнергии. За это же время энергосистема Приамурья потребила 790,6 миллиона кВт/ч – на 500 миллионов меньше. При этом объемы и производства, и потребления электричества снизились.

В ноябре 2017 года по сравнению с ноябрем 2016-го потребление электричества снизилось на 4,1 %. Об этом сообщает филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Амурской области». За тот же период электростанции области выработали на 10,6 % электроэнергии меньше, чем годом ранее.

За одиннадцать месяцев 2017 года потребление в энергосистеме Амурской области составило 7 413,7 миллиона кВт/ч. Это также ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 0,8 %.

Электростанции региона за январь–ноябрь 2017 года выработали 13 191,4 миллиона кВт/ч, что меньше прошлогоднего показателя на 5,6 %.

Разница между потреблением и выработкой на территории Амурской области объясняется перетоками электроэнергии и мощности по межсистемным линиям электропередачи между энергосистемами ОЭС Востока, а также экспортом электроэнергии в Китай и перетоком в ОЭС Сибири, сообщили в филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Востока.

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#экономика #энергетика

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