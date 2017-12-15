«Крылья»: поиск семьи для 3-месячного Дениса

Герой рубрики «Крылья» – 3-месячный Денис. Почти с самого рождения он находится в благовещенском доме ребенка. Похвастаться какими-то особенными достижениями малыш пока не может, и врачи точно не могут сказать, здоров ли мальчик. Несмотря на это, есть надежда, что для Дениса найдутся новые мама и папа.

Ещё совсем недавно маленький Денис только ел и спал. А сейчас научился внимательно слушать и следить за происходящим вокруг. Это пока самое большое достижение в жизни малыша.

«Он стал прислушиваться к звукам, он смотрит, слышит и видит. Он может лежать на спинке, прислушиваться к звучанию погремушки, ласковому голосу взрослого, фиксирует звук на игрушке, смотрит», – рассказала учитель-дефектолог Светлана Юрчук.

В дом ребенка Дениса привезли из больницы, куда он попал сразу после появления на свет. Мальчик из социально неблагополучной семьи. Образ жизни матери сказался на развитии ребёнка. Денис родился на две недели раньше положенного срока, весом чуть более 2 килограммов. Сейчас он потихоньку набирает вес, но докармливать ребенка приходится через специальную трубку.

«Ручки, ножки шевелятся. Хаотичная активность есть, в ней отмечается слабая положительная динамика. Но голову мальчик не держит, и трудно сказать, что будет. Дети до года имеют большой потенциал для восстановления. То, как он рос у мамы и как рождался, – всё это, конечно, тяжело. Но, я думаю, никто не сможет предсказать, что будет дальше», – отметила заместитель главного врача дома ребёнка Наталья Игнатенко.

Обычно к этому возрасту дети уже умеют держать голову, но Денису это делать пока сложно. Воспитатели дома ребенка верят, что в любящей и заботливей семье мальчика ждут более весомые успехи в развитии.

Линия для усыновления: 8-4162-200-249.