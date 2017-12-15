Из-за порыва водопровода в Благовещенске перекрыли улицу Пионерскую

Фото: Tengrinews.kz

В пятницу, 15 декабря, в Благовещенске на улице Пионерской между Красноармейской и Горького произошла авария в системе водопровода. Временно без воды остались пожарная часть и торговый центр. Для устранения неполадок перекрыли улицу Пионерскую.

В диспетчерской службе «Амурводоканала» сообщили, что неполадки будут устранены в течение дня. На сайте городской администрации поясняют, что улицу перекрыта с 14 часов. После завершения работ движение будет восстановлено.

Просмотров всего: 778

#ЖКХ #происшествия

распечатать

Василий Кленин