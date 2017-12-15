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Из-за порыва водопровода в Благовещенске перекрыли улицу Пионерскую

Из-за порыва водопровода в Благовещенске перекрыли улицу Пионерскую
Фото: Tengrinews.kz

В пятницу, 15 декабря, в Благовещенске на улице Пионерской между Красноармейской и Горького произошла авария в системе водопровода. Временно без воды остались пожарная часть и торговый центр. Для устранения неполадок перекрыли улицу Пионерскую.

В диспетчерской службе «Амурводоканала» сообщили, что неполадки будут устранены в течение дня.

На сайте городской администрации поясняют, что улицу перекрыта с 14 часов. После завершения работ движение будет восстановлено.

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#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    2 часа назад

    А что про Чайковского не пишите! Четвертый раз свежий асфальт разрыли.....Прокуратура, ау!

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    1 час назад

    Точно! Про Чайку ничего не пишут!

  • славянский

    славянский
    1 час назад

    Со вчерашнего вечера без воды

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