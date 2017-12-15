В Благовещенске дошкольников с плохим зрением будут лечить на новом оборудовании

В специализированный детский сад № 3 Благовещенска поступили современные аппараты для лечения детей с плохим зрением. Их удалось купить благодаря программе «Доступная среда». На оборудование потратили 2,5 миллиона рублей, большая часть из них – 1,5 миллиона – федеральные деньги, остальные средства – из городского и областного бюджетов.

Из 200 детей в детском саду № 3 у большинства проблемы со зрением. После занятий на новых тренажерах у некоторых ребят появились положительные результаты. В Благовещенске всего два детских сада, специализирующихся на восстановлении зрения. Но современное оборудование пока появилось только в одном.

«В коммерческом центре есть этот аппарат. Но там достаточно дорогая стоимость для того, чтобы хотя бы один курс пройти. Здесь дети получают все лечение бесплатно. Наше учреждение дошкольное – оно уникальное. Оно специализируется на поддержке детей, которые имеют проблемы со здоровьем, которое можно поддержать, скорректировать и восстановить до прихода в первый класс», – рассказала мэр Благовещенска Валентина Калита.