Амурские кадеты поупражнялись в стрельбе из бронетанковой техники

Фото: amurkadet.ru

13 декабря воспитанники Амурского кадетского корпуса побывали на полигоне ДВОКУ. Для ребят организовали учебные занятия: они упражнялись в стрельбе из различных видов бронетанковой техники, на которой проходят обучение курсанты.

Девятиклассники познакомились с различными видами стрелкового оружия, спецсредствами и спецобмундированием, которые используют Вооруженные силы РФ, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.

«Кадетам очень понравилось мероприятие, а их желание стать профессиональными защитниками нашей Родины укрепилось еще больше», – прокомментировали в Амурском кадетском корпусе.

Образовательные и воспитательные мероприятия в кадетском корпусе проводятся ежедневно. На этой неделе в актовом зале организации прошли уроки мужества для 6-8-х классов, посвященные началу разгрома немецких войск под Москвой в декабре 1941 года. О военных событиях тех лет кадетам рассказали представители городского общества ветеранов войны и труда, участник боевых действий в районе острова Даманский Юрий Лебединский и ветеран труда, руководитель секции «Ветераны просвещения» Зоя Симоненко.

Кроме того, 12 декабря кадеты окунулись в мир военно-тактической игры страйкбол. Ребята показали свое умение работать в команде и принимать совместные решения.