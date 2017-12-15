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Благовещенских детдомовцев бесплатно пригласили в резиденцию Деда Мороза

Благовещенских детдомовцев бесплатно пригласили в резиденцию Деда Мороза

В Благовещенске 15 декабря открылась резиденция Деда Мороза. Накануне официального открытия там побывали воспитанники детского дома села Садовое. Проект коммерческий, но детей, оставшихся без родителей, на праздник пригласили бесплатно.

Из года в года дети из детдома загадывают одно, но самое заветное желание – обрести маму и папу.

«Мечтаю вернуться домой. Папа ушёл, а мама болеет. И я хочу, чтобы мама вылечилась», – рассказала воспитанница детского дома Анна.

«Хочу, чтобы нас забрали тётя и дядя. Они сначала хотели брата забрать, но получилось так, что им не разрешают. У них жильё маленькое», – поделился другой воспитанник Михаил.

Поездку в «Резиденцию Деда Мороза» организовали для самых маленьких детей – от 3 до 10 лет. Для них подготовили сказочное представление, а потом все танцевали, пели, водили хоровод вокруг ёлки и раскрашивали ёлочные игрушки. Без главных волшебников на празднике, конечно, не обошлось.

«Новый год – это всегда долгожданный праздник. И такое чувство, что наши дети в детском доме ждут его целый год. Они ждут, когда будет ёлка, когда придёт Дед Мороз. Особенно маленькие ждут, когда будут подарки дарить. А дарят им очень много. Они будут долго-долго вспоминать и рассказывать, потому что им не с кем поделиться. И по вечерам это будет обсуждаться. Действительно, это чудо», – сказал воспитатель детского дома Любовь Мамоцева.

Пригласили детей в гости организаторы новогодней резиденции. В этом году она расположилась в центре города – в здании, которое имеет статус архитектурного памятника. Поэтому пришлось крепить декорации на специальные конструкции. Дизайн-проект начали готовить ещё в октябре, для этого пригласили декоратора из Хабаровска.

Волшебную резиденцию создают уже пятый год подряд и каждый раз в новом оформлении. «Ехать до Великого Устюга нам с Дальнего Востока очень дорого и долго. Поэтому 5 лет назад первый дом Деда Мороза появился в Благовещенске и так понравился детям и родителям, что мы решили повторять этот новогодний проект каждый год. И вот 4 года его резиденция была в лесу за городом. Нужно было на автобусе к дедушке в лес ехать целый час. А в этом году на 5-летие дедушка решил остановится прямо в городе», – рассказала руководитель проекта «Резиденция Деда Мороза» Татьяна Дурнева.

Каждому ребенку, который пришел в гости к Дедушке, подарили подарок. Куклы, конструкторы, интеллектуальные игры – все оплатила одна из благовещенок, которой захотелось помочь свершиться новогоднему чуду.

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#дети #жизнь #праздники

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Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Н.В.

    Н.В.
    1 час назад

    Адрес где узнать этой резиденции

  • Н.В.

    Н.В.
    1 час назад

    Адрес где узнать этой резиденции

  • Myxira

    Myxira
    6 минут назад

    Красиво, сказочно, костюмы шикарные - молодцы организаторы.

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