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15декабря
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В Благовещенске днем около минус 15: прогноз погоды в Приамурье на 16 декабря

В Амурской области 16 декабря ночью будет переменно, местами пройдет слабый снег. В отдельных районах ожидается морозный туман. Днем установится малооблачная погода, без осадков. Ветер будет дуть с севера и северо-запада, ночью его скорость составит 1-6 метров в секунду, днем – 4-9 метров в секунду.

Термометры в ночные часы покажут 24-29 градусов мороза, местами – минус 34…39. В дневное время столбики термометров остановятся на отметках 15…20 градусов ниже нуля, местами – минус 25…30.

В Благовещенске в этот день ожидается переменная облачность, преимущественно будет без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 3-8 метров в секунду. Температура ночью составит минус 23…25 градусов, днем около минус 15, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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