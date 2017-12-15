Дело амурчанина, застрелившего на охоте своего отца, направлено в суд

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В Приамурье завершилось расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Свободненского района. Мужчину обвиняют в том, что он нечаянно застрелил во время охоты своего 57-летнего отца.

Как сообщало Амур.инфо, трагедия произошла 7 oктябpя в Cвoбoднeнcкoм paйoне. По версии следствия, утром этого дня отец и сын охотились в лесном массиве, расположенном в районе села Гуран.

Во время охоты мужчины определились, что сын должен загонять зверя вверх на сопку, где будет ждать второй охотник, сообщает СУ СКР по Амурской области. Во время подъема сын, пролагая, что его отец находится на вершине сопки, увидел среди кустарников темное пятно, а также услышал шелест кустарника. Амурчанин решил, что перед ним находится кабан, и, не разобравшись до конца, выстрелил. Однако на пути заряда оказался его отец, получивший в итоге ранение, не совместимое с жизнью.

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину, отмечает ведомство. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.