Благовещенским пассажирам «ВИМ-Авиа» не возвращают деньги за билеты

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«Выражаем обеспокоенность поступившими обращениями от более чем 100 пассажиров по вопросам отсутствия возврата денежных средств компанией ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа"» по отменённым рейсам в связи с ограничениями у компании сертификата эксплуатанта», – сообщил заместитель председателя общественной организации «Общероссийское объединение пассажиров» Илья Зотов.

Сайт перевозчика закрыт, телефоны недоступны, и пострадавшие не имеют возможности связаться с сотрудниками «ВИМ-Авиа». Ранее сообщалось, что возврат денежных средств пассажирам авиакомпания обязалась осуществить в течение 30 рабочих дней. Такая информация была опубликована на официальном сайте перевозчика. Пассажиры, обратившиеся за компенсацией в конце сентября и начале октября по рейсам Благовещенск – Москва – Благовещенск, получили ответ: «Возврат произведен. Денежные средства поступят обратно на счёт карты, с которой производилась оплата». Однако денег люди до сих пор не получили.

«Просим вас восстановить права пассажиров и обязать компанию "ВИМ-Авиа" вернуть деньги всем пассажирам, обратившимся за выплатами в связи с отменой полетов. Учитывая приведенную информацию, просим провести соответствующую проверку по нарушениям прав пассажиров», – обратилось руководство «Общероссийского объединения пассажиров» к генеральному прокурору России Юрию Чайке.

«ВИМ-Авиа», прекратившая в октябре 2017 операционную деятельность, не смогла погасить долги по зарплате перед сотрудниками. Общая сумма составила 443,5 миллиона рублей. Причиной стала задолженность перед Федеральной налоговой службой.

Генеральному директору и главному бухгалтеру авиакомпании «ВИМ-Авиа» может грозить наказание до 10 лет лишения свободы. Дело расследуется по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере».

В суд с требованием взыскать с авиаперевозчика задолженность ранее обратились амурская туристическая компания «Амуртурист» и благовещенский аэропорт. «ВИМ-Авиа» до октября 2017 года являлась основным перевозчиком амурчан в Москву и обратно. Осенью рейсы начали задерживать, а потом и отменять. Несколько десятков тысяч клиентов не только в России, но и за рубежом оказались заложниками ситуации.