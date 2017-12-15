Жерар Депардье в Москве осмотрел экспонаты из амурского Албазинского острога

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«К нам в музей пожаловал Жерар Депардье, – написал на своей странице в Facebook методист музея Константин Братчиков. – На удивление сведущ в истории государства Российского оказался. Задавал вопросы, интересовался историей войска стрелецкого. Хороший дядька, позитивный!».

Открытие экспозиции состоялось 9 декабря и было приурочено ко Дню героев Отечества. На открытии были министр культуры России Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин.

На выставке используются экспонаты, которые нашли в ходе Албазинской археологической экспедиции: ядра, пули, стрелы, ружейные кремни, кресты, пуговицы, подвески, бусы, а также солнечные часы. Эти вещи были переданы музею «Стрелецкие палаты».

В 2011-2016 годах фонд «Петропавловск» совместно с Центром по сохранению историко-культурного наследия Амурской области организовали археологическую экспедицию, которая вела раскопки на территории Албазинского острога.

Также в «Стрелецких палатах» выставили бюст албазинца (облик воссоздан по черепу реального защитника острога). Точно такой же стоит в Амурском областном краеведческом музее. Кстати, именно сюда впоследствии должны будут попасть предметы, на которые сейчас могут полюбоваться посетители московского музея. Пока же находки экспедиции изучаются специалистами, а самые интересные с разрешения Амурского областного краеведческого музея временно выставлены в «Стрелецких палатах».