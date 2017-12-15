Амурский бизнесмен недоплатил больше 12 миллионов налога

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Налог на добавленную стоимость намеренно сократил директор общества с ограниченной ответственностью в Белогорске. От налоговых органов он скрыл несколько сделок и «сэкономил» 12,7 миллиона рублей.

Сделки предприимчивый амурчанин скрывал на протяжении полутора лет с января 2012 года. Он просто не включал в налоговую базу часть хозяйственных операций. Дело возбудили по статье «Уклонение от уплаты налогов».

Выплатить деньги в бюджет директора ООО обязали через суд. С иском обратился прокурор Белогорска, сообщает пресс-служба Амурской областной прокуратуры. Теперь руководитель частной компании должен российскому бюджету 12 миллионов 727 тысяч рублей. Именно столько составила сумма налога, который был бы ему начислен по закону.