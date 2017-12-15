В Томичах семью с детьми обстреляли из ружей

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48-летний Алляхар Маммадов родом из Нагорного Карабаха. В Приамурье побывал в 1987 году во время срочной службы. В 2006-м решил сюда вернуться, занялся торговлей. Здесь у него появилась супруга Антонина, с которой они растят двоих маленьких детей – пятилетнюю Нармину и восьмилетнего Маммеда.

Происшествие случилось в мае 2016 года. Тогда во дворе дома находились Алляхар, его брат и их земляк Гормаз. «Через некоторое время, это было около 11 часов, на красном автомобиле подъехали два брата Анатолий и Павел (имена изменены – Прим. ред.). Вместе с ними в машине сидел подросток – сын Анатолия и еще один молодой парень, – рассказывает Алляхар Маммедов. – Когда братья вышли из машины, понял, что они сильно пьяны. Я вышел за калитку и преградил им путь. Один из братьев держал в руке бутылку водки. Сказали, что шашлык приехали есть, а потом заявили: мол, ты, хачик, живешь на нашей земле, а значит, будешь платить 100 тысяч рублей в месяц».

Мужчины начали толкаться, после чего один из братьев пообещал: «Семьи твоей здесь не будет, взорву твой дом», – рассказал Алляхар.

Незваные гости уехали, но через некоторое время их красный автомобиль вернулся к дому Маммадова.

«За рулем сидел неизвестный парень, Анатолий рядом, Павел – сзади. У них в руках были ружья. Стрелять начали сразу, – рассказывает Алляхар. – Я крикнул жене быстрее прятаться в дом. Тоня схватила дочку, побежала. А сын остолбенел. Я его толкнул, вместе упали на землю. В этот момент Павел выстрелил через забор, попал мне в ногу. Я поднял сына с земли и толкнул к дверям дома. Потом побежал вдоль забора, через огород. Услышал еще несколько выстрелов, почувствовал ожог в предплечье».

Мужчина перебежал огород, кинулся к ближайшему дому и попросил вызвать полицию. Окровавленный, укрылся у соседей. Брат Антонины тем временем прятался за ближайшими тополями.

В это время Антонина, закрыв дверь на замок, спрятала детей за стиральную машинку, стоявшую в доме.

«Меня трясло от страха, раздавались выстрелы, дети кричали, плакали, бились в истерике, – вспоминает женщина. – Маммед хватался за мои руки, говорил, что сейчас дядя зайдет, и их всех убьют. Я услышала звон разбитого стекла. Обернулась и увидела, как через окно в дом залезает Павел. В руках у него было оружие. Я закрыла детей собой, стала умолять не трогать нас, оставить в покое. А тот навел на нас ружье и стал требовать деньги и мясо. Потом начал обыскивать дом».

Антонина вспоминает, что у него глаза были «стеклянные, зверские», а с улицы раздавались крики его брата, который требовал, чтобы вывел женщину во двор – расстрелять. В это время мальчик Маммед спросил Павла: «Вы нас не убьете, дяденька?». И тот ответил – нет, вспомнила пострадавшая.

«Мы вышли в коридор. Дверь была выломана, в проеме стояли второй брат и парень, который их привез. Рыдая, я попросила последнего забрать ружье у Анатолия, иначе тот меня убьет. Он отобрал оружие и сказал, что нужно уезжать. Тогда Анатолий подошел ко мне, схватил за куртку и велел передать мужу: если до пяти вечера не приедет с деньгами, он приедет с автоматом Калашникова и всех положит. Велел платить каждый месяц по сто тысяч рублей. Я спросила: за что он должен платить? Анатолий ответил: за то, что он, кавказец, живет на русской земле.

К дому стали сбегаться жители села, прибыли скорая помощь и полицейский наряд. Напавших братьев задержали через некоторое время в Кустанаевке, где они жили. Анатолий попытался оказать сопротивление, угрожая сотруднику полиции ружьем. Но его скрутили. Павел пытался бежать.

Следствие длилось почти восемь месяцев. Задержанные братья уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

«Мы понимали, что ожидать раскаяния от братьев не стоит, что они будут активно противодействовать следствию, – рассказал старший следователь СУ СК РФ Антон Бряхин. – Они выдвинули свою версию произошедшего, указывали, что не собирались совершать преступление, а сами защищались от Маммадова. По словам братьев, Маммадов вышел к ним с автоматом Калашникова, а они вынуждены были обороняться.

«Если бы у меня было оружие, они бы оттуда живыми не ушли!» – ответил на это Алляхар.

Следствию пришлось проверять «алиби» братьев, их заявления о непричастности. В качестве свидетелей были допрошены жители сел, проводилось множество экспертиз и других следственных действий. Но даже, когда было собрано большое количество доказательств вины нападавших, они вину так и не признали. Кроме того, братья придумывали алиби и по поводу преступления, совершенного в отношении сотрудника полиции, который прибыл для их задержания.

Родственники братьев давали показания о том, что у братьев отсутствовало какое-либо оружие, что потерпевшие повредили их автомобиль. Но следствие установило, что автомобиль был поврежден накануне. Также задержанные заявили, что вместо участкового уполномоченного полиции в форме на задержание якобы прибыли «бородатые» мужчины, что сотрудников полиции вообще не было. Но эти доводы были опровергнуты показаниями свидетелей, которые видели процесс задержания.

Уголовное дело было передано в Белогорский городской суд 27 декабря 2016 года. По словам участников процесса, подсудимые пытались угрожать и давить на свидетелей.

Приговор был оглашен 7 июля 2017 года. Анатолию дали девять с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Его брат Павел проведет в колонии строгого режима шесть лет. С приговором суда братья не согласились и обжаловали его. Так что окончательная точка в этом уголовном деле еще не поставлена.

Что же касается пострадавшей семьи, то, по словам Антонины, ее дети до сих пор боятся красных машин, плохо спят и вздрагивают от любого громкого шума.