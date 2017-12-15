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15декабря
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сегодня, 11:50 0

При пожаре в Белогорске погибла женщина

При пожаре в Белогорске погибла женщина
Фото: segodnya.ua

В ночь на 15 декабря в Белогорске произошел пожар, в котором погибла пожилая женщина. По предварительной информации, амурчанка задохнулась продуктами горения. Все обстоятельства трагедии сейчас устанавливаются.

Пожар произошел в одной из квартир в одноэтажном 6-квартирном доме, расположенном на улице Западной. Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, на месте работали два отделения пожарной части № 4 Белогорска, звено газодымозащитной службы и поисково-спасательная группа города. Погибшая – 1928 года рождения.

В доме, где возник пожар, печное отопление. Причину возгорания предстоит выяснить.

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#Белогорск #пожары #происшествия

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