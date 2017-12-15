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Объекты Минобороны на Дальнем Востоке могут обесточить из-за долга в полмиллиарда рублей

Объекты Минобороны на Дальнем Востоке могут обесточить из-за долга в полмиллиарда рублей
Фото: emigrados.ru

Без денег в разгар отопительного сезона оставило энергетиков Министерство обороны России. В ДЭК приняли решение ограничить подачу электричества на объекты. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Оплачивать электроэнергию ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление», учрежденное Министерством обороны с целью содержания объектов военной и социальной инфраструктуры и предоставления коммунальных услуг вооруженным силам РФ, прекратило с началом отопительного сезона. Энергетики Амурской области, Приморского и Хабаровского краев, а также ЕАО «кредитуют» военных третий месяц. С октября остаются неоплаченными 519 миллионов рублей.

«Сегодня на Дальнем Востоке сложились крайне низкие температуры, и объекты энергетики работают в усиленном режиме. В целях защиты интересов своих клиентов мы рассматриваем возможность введения ограничений на объекты предприятия. Мы не можем допустить, чтобы производители тепла и электроэнергии остались без средств на закупку топлива и возможности обслуживать свое оборудование, – это приведет к нарушению теплоснабжения и электроснабжения предприятий и населения», – резюмировал исполнительный директор ПАО «ДЭК» Виктор Милуш.

В сентябре этого года процедуру введения ограничения подачи электроэнергии упростили, а список неотключаемых потребителей сократили. Теперь после направления компании уведомления об ограничениях, потребитель должен в трехдневный срок предоставить план резервного обеспечения питания. Это и предстоит сделать ФГБУ «ЦЖКУ».

«Сегодня складывается так, что ФГБУ "ЦЖКУ" оставило нас в безвыходном положении. Федеральному предприятию немыслимо допускать энергетический коллапс в дальневосточных регионах. Наличие долга в полмиллиарда рублей – это уже кризис для всей нашей отрасли», – объяснил решение исполнительный директор ПАО «ДЭК».

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#военные #энергетика

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Комментарии
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  • БЕЛОГОРЕЦ2

    БЕЛОГОРЕЦ2
    50 минут назад

    ОБЕСТОЧИТЬ МИН ОБОРОТЫ=ЧТОБ ВРАГИ В ТЕМНОТЕ ЗАБЛУДИЛИСЬ

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