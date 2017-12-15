В Тамбовском районе опрокинулся, перегородив дорогу, грузовик с соей

Утром 15 декабря в Тамбовском районе произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Машина, которая перевозила сою, опрокинулась, перегородив дорогу, а вся продукция оказалась на земле.

По словам очевидца, авария случилась в пяти километрах от села Тамбовка. Сейчас все машины вынуждены объезжать место происшествия по полю. По предварительной информации, грузовик столкнулся с другой машиной. О возможных пострадавших пока ничего не известно.