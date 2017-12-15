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В Тамбовском районе опрокинулся, перегородив дорогу, грузовик с соей

В Тамбовском районе опрокинулся, перегородив дорогу, грузовик с соей

Утром 15 декабря в Тамбовском районе произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Машина, которая перевозила сою, опрокинулась, перегородив дорогу, а вся продукция оказалась на земле.

По словам очевидца, авария случилась в пяти километрах от села Тамбовка. Сейчас все машины вынуждены объезжать место происшествия по полю. По предварительной информации, грузовик столкнулся с другой машиной. О возможных пострадавших пока ничего не известно.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Кайзер

    Кайзер
    2 часа назад

    Фазанам подарок к Новому году....

  • Аут

    Аут
    1 час назад

    кстати. на фазанов завтра надо выехать...

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