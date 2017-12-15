Амурский губернатор опубликовал в Сети «очень личный влог»

В Интернете появилась «очень личная серия» Youtube-канала губернатора Амурской области. В кадр попала выписка из роддома жены Александра Козлова и его новорожденной дочери Алисы. Взяв на руки младенца, руководитель области заметил у ребенка «элементы папы».

«Эмоции самые что ни на есть настоящие, – поделился впечатлениями Александр Козлов. – Большая ответственность и большая радость!».

«По поводу имени для дочери были диспуты, в которых участвовало очень много народу, – призналась молодая мама. – Но это имя появилось само по себе, буквально за две недели. Я так понимаю, что она сама его просто выбрала и уже пришла к консенсусу со мной и со всеми окружающими».

Губернатор добавил, что его теперь ждут бессонные ночи и много новой информации о том, как растут дети, как воспитывают их.