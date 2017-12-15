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сегодня, 10:42 17

Амурский губернатор опубликовал в Сети «очень личный влог»

Амурский губернатор опубликовал в Сети «очень личный влог»

В Интернете появилась «очень личная серия» Youtube-канала губернатора Амурской области. В кадр попала выписка из роддома жены Александра Козлова и его новорожденной дочери Алисы. Взяв на руки младенца, руководитель области заметил у ребенка «элементы папы».

«Эмоции самые что ни на есть настоящие, – поделился впечатлениями Александр Козлов. – Большая ответственность и большая радость!».

«По поводу имени для дочери были диспуты, в которых участвовало очень много народу, – призналась молодая мама. – Но это имя появилось само по себе, буквально за две недели. Я так понимаю, что она сама его просто выбрала и уже пришла к консенсусу со мной и со всеми окружающими».

Губернатор добавил, что его теперь ждут бессонные ночи и много новой информации о том, как растут дети, как воспитывают их.

Просмотров всего: 3932

#губернатор #дети #интернет

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    отец!

  • Подруга друзей1

    Подруга друзей1
    3 часа назад

    Может все таки Блог, а не Влог

  • ay

    ay
    3 часа назад

    А может всё-таки Влог? Влог = видео-блог. И даже видео-Лог.

  • Куратор

    Куратор
    2 часа назад

    Хоть бы жену поцеловал штоле...как то не искренне все. Вся жизнь протокольная...

  • Brabusяга

    Brabusяга
    2 часа назад

    Мдя, с женой как то не по мужски

  • lana78

    lana78
    2 часа назад

    все правильно, ВЛОГ. почитайте в инете, что такое ВЛОГ

  • Татьяна90

    Татьяна90
    2 часа назад

    Что же Вы сразу "не искренне и т.д", может человек растерялся, да и успеет он ещё жену зацеловать за доченьку)Вся жизнь впереди!

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Татьяна90

    Что же Вы сразу "не искренне и т.д", может человек растерялся, да и успеет он ещё жену зацеловать за доченьку)Вся жизнь впереди!



    А может монтажёр видео просто вырезал этот (тоже интимный) момент. И всего делов.

  • Кайзер

    Кайзер
    1 час назад

    Блох

  • Кайзер

    Кайзер
    1 час назад

    Татьяна90 Что же Вы сразу "не искренне и т.д", может человек растерялся, да и успеет он ещё жену зацеловать за доченьку)Вся жизнь впереди!

    Как смешно....

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    "папа, дед, муж" - много вас там

    Имя девочке хорошее дали ))

  • Кайзер

    Кайзер
    1 час назад

    Что ещё???

  • nastya291287

    nastya291287
    39 минут назад

    Мне кажется, что встретились то они как положено, только не под прицелом камеры. А уже потом, "так, жена заходит обратно, снимаем сцену встречи"...

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    33 минуты назад

    Да-а...бросилось в глаза, что как-то жене вручил "веник" не по-мужски! Точно: протокольная житуха! А жена - красивая!

  • полазник

    полазник
    29 минут назад

    ...мне вот интересно,дебильные коменты пишут настоящие дебилы или умные, по каким то причинам желающие под дебилов закосить?

  • Братеев

    Братеев
    20 минут назад

    а кто крёстные у дочки?

  • Гагусик

    Гагусик
    7 минут назад

    Он в сторону жены головы не повернул, веник сунул и все. Да и ребенку не улыбался. Или дубль второй или "суррогатная мать".

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