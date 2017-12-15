Во Владимировке горел гараж с двумя автомобилями (видео)
Обновлено: 13:35
Утром 15 декабря в селе Владимировка Благовещенского района загорелся гараж. Информация о пожаре появилась в социальных сетях, ее ИА «Амур.инфо» подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.
Пожар случился на частном подворье. В гараже, который загорелся, находились два автомобиля. На место происшествия выезжали три пожарных расчета. В настоящее время огонь потушен, идет проливка. На месте работает инспектор отдела надзорной деятельности по Благовещенскому району, причины и обстоятельства инцидента выясняются.
Пострадали ли в результате пожара машины, на момент публикации неизвестно.
Позже стало известно, что гараж загорелся из-за нарушения правил эксплуатации отопительных приборов. Как сообщили в ИА «Сканер», полностью сгорел автомобиль 1997 года выпуска, вторая машина, 2001 года выпуска, повреждена частично.
Видео: instagram.com/dtpgram_blg
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