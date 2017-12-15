В Приамурье заготавливают повышенные запасы крови к новогодним праздникам

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Амурская областная станция переливания крови собирает донорскую кровь в повышенных объемах, чтобы в новогодние праздники ее запасов в области хватило для всех, кому может потребоваться помощь.

«Всегда в преддверии Нового года мы увеличиваем объем заготовки компонентов крови, – рассказала заведующая отделением комплектования донорских кадров Татьяна Первенецкая. – Потому что предстоят длительные праздники. Они довольно травмоопасные: горки, петарды и другие источники травмирования. Поэтому заранее мы должны обеспечить необходимыми запасами все лечебные учреждения области».

Кровь заготавливается стационарно – на самой станции. Кроме того, выездная бригада устраивает сборы крови в других учреждениях. Активно сдают крови медики. Недавно прошел день донора в АОКБ, а в скором времени такая же акция состоится в детской областной больнице.

«Все амурчане, кто желают помочь нам в сборе крови, могут прийти на станцию переливания крови по адресу: улица Театральная, 29. Сдать кровь можно с 8 до 11 часов. Утром не стоит есть ничего жирного, жареного, острого, копченого, не принимать никаких препаратов, не стоит приходить, если вы больны», – пояснила Татьяна Николаевна.