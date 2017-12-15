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сегодня, 10:18 4

В Приамурье заготавливают повышенные запасы крови к новогодним праздникам

В Приамурье заготавливают повышенные запасы крови к новогодним праздникам
Фото: www.spb.aif.ru

Амурская областная станция переливания крови собирает донорскую кровь в повышенных объемах, чтобы в новогодние праздники ее запасов в области хватило для всех, кому может потребоваться помощь.

«Всегда в преддверии Нового года мы увеличиваем объем заготовки компонентов крови, – рассказала заведующая отделением комплектования донорских кадров Татьяна Первенецкая. – Потому что предстоят длительные праздники. Они довольно травмоопасные: горки, петарды и другие источники травмирования. Поэтому заранее мы должны обеспечить необходимыми запасами все лечебные учреждения области».

Кровь заготавливается стационарно – на самой станции. Кроме того, выездная бригада устраивает сборы крови в других учреждениях. Активно сдают крови медики. Недавно прошел день донора в АОКБ, а в скором времени такая же акция состоится в детской областной больнице.

«Все амурчане, кто желают помочь нам в сборе крови, могут прийти на станцию переливания крови по адресу: улица Театральная, 29. Сдать кровь можно с 8 до 11 часов. Утром не стоит есть ничего жирного, жареного, острого, копченого, не принимать никаких препаратов, не стоит приходить, если вы больны», – пояснила Татьяна Николаевна.

Просмотров всего: 545

#здоровье #праздники

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    звучит зловеще

  • солнце55555

    солнце55555
    2 часа назад

    вампиры придут?

  • Johnny_B

    Johnny_B
    1 час назад

    ага вампиры. только не кровь сосут, а вотку без меры.

    а вообще многие многое запасают, да: сотовые операторы сим-карты на замену, госорганы - бланки для восстановления утраченных документов и т.д. и т.п.

    p.s. следи за собой, будь осторожен (с)

  • Asom

    Asom
    1 час назад

    Дед Мороз будет доволен.

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