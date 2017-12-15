Часть Благовещенска 15 декабря на время останется без отопления

В пятницу, 15 декабря, в Благовещенске будут вести ремонтные работы в районе перекрестка улиц Ленина и Калинина. Из-за этого часть домов на время отключат от теплоснабжения.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе «Амурских коммунальных систем», ремонт будет идти на компенсаторе на системе теплоснабжения. Накануне на нем обнаружили дефект, и было получено разрешение на его устранение.

Работы будут вести 15 декабря с 10:00 до 14:00, пока на улице относительно тепло.

«Копать не будут. В колодец спустятся специалисты, проведут плановый ремонт компенсатора и запустят отопление», – сказали в пресс-службе.

С 10:00 до 14:00 отопления не будет в домах, расположенных, ориентировочно, в квадрате переулка Уралова – улицы Краснофлотская – Шевченко – Зейская.