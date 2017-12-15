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15декабря
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сегодня, 09:59 3

Часть Благовещенска 15 декабря на время останется без отопления

Часть Благовещенска 15 декабря на время останется без отопления

В пятницу, 15 декабря, в Благовещенске будут вести ремонтные работы в районе перекрестка улиц Ленина и Калинина. Из-за этого часть домов на время отключат от теплоснабжения.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе «Амурских коммунальных систем», ремонт будет идти на компенсаторе на системе теплоснабжения. Накануне на нем обнаружили дефект, и было получено разрешение на его устранение.

Работы будут вести 15 декабря с 10:00 до 14:00, пока на улице относительно тепло.

«Копать не будут. В колодец спустятся специалисты, проведут плановый ремонт компенсатора и запустят отопление», – сказали в пресс-службе.

С 10:00 до 14:00 отопления не будет в домах, расположенных, ориентировочно, в квадрате переулка Уралова – улицы Краснофлотская – Шевченко – Зейская.

Просмотров всего: 2677

#ЖКХ

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Комментарии
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  • Gelo

    Gelo
    2 часа назад

    "пока на улице относительно тепло", это зимой то,ну-ну...

  • stepan28rus

    stepan28rus
    2 часа назад

    потеряно зима только началась.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    ЛДПР на сессии предлагало заслушать представителей министерства ЖКХ по вопросам состояния и готовности сетей теплоснабжения в Амурской области. Но, в очередной раз не захотели Единоросы слушать и проголосовали "против" при обсуждении регламента.

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