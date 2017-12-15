За неуплату налогов уволен начальник налоговой службы: обзор прессы

Прокуратура Москвы проверяет «Матросскую тишину»; избавиться от головной боли поможет имплант в мозге; в парламенте Швейцарии определили разницу между флиртом и домогательством. О чем еще пишут газеты, рассказывает в обзоре прессы ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

Для начала «Российская газета», из которой вы узнаете, что Московская прокуратура начала проверку следственного изолятора под названием «Матросская тишина». Поводом послужило заявление правозащитницы Меркачевой о существовании в СИЗО вип-камер, которые не отличаются от номеров в отеле – телевизор, холодильник, большая кровать со свежим бельём, стильный подвесной унитаз и масса всего прочего, несвойственного для мест заключения. Пишут, что перед проверкой руководство СИЗО быстро-быстро стало ретушировать огрехи.

Также в номере

Хотел еще рассказать об омском музее микрокниги (самую маленькую можно увидеть только через микроскоп, и то, если хорошее зрение), и о том, что в скором времени головную боль и депрессию будут лечить имплантами в мозге, но на глаза попалась заметка, которая – скажу так – перевесила. Она о том, что парламенте Швейцарии нашли разницу между флиртом и домогательством и даже издали на этот счет памятку. В сухом остатке: если даме нравится, что ее трогают за коленку – это флирт. Ну и наоборот.

Очень интересно

В «Амурской правде» обязательно стоит отметить тот факт, что в области остро стоит проблема торговли контрафактным спиртным. Это не удивительно, учитывая, что 282 населенных пункта не имеют легальных точек продажи алкоголя.

Но бог с ним, с контрафактом. Самое главное – сообщение о том, что журналист «АП» Ольга Гордиенко победила в конкурсе. С удивлением узнал, что конкурс красоты имеет название «Энергия воды».

Также в номере

Еще вы прочтете в «Амурке» о том, что Амурская область попала в десятку регионов с самыми высокими ценами на новые машины. А еще о том, что фрагменты ракеты «Союз-2» в Зейском районе распиливают. В России это делать умеют.

Еще мое внимание привлекла публикация о том, что у служителей Фемиды Благовещенска появилось новое собственное здание. Собственно, внимание привлекла не статья, а фотография, на которой клетка – я так понимаю, для преступников, – снята на фоне руководства области и города.

Не пропусти

С интересом прочел большую, двухстраничную публикацию «Комсомольской правды» под заголовком «Здесь будет остров-сад». Эта публикация о Курилах, о том, зачем они нам нужны. Пишут, что любой, кто здесь побывал хотя бы раз, до конца жизни влюбится в эти края. Мне повезло, я там бывал.

Еще обратите внимание на материал, посвященный скорому появлению на дорогах новых знаков. На развороте газеты вы можете с ними познакомиться. Полезно.

На посошок

В этой же «Комсомолке» пишут о том, что амурчане стали реже травиться алкоголем; что Трамп – матерщинник и психопат; что подорожали мандарины и шампанское – надо было меньше спать; что скоро за помощь полиции будут выдавать 3 миллиона рублей; что лучшая пирушка – это водка и сушки (тоже мне, открытие).

Еще пишут о том, что начальника районной налоговой службы – произошло это в Сочи – уволили за неуплату налогов. Он сдавал отдыхающим в аренду свой дом площадью 800 квадратных метров, освободив себя при этом от уплаты налога.

Но самое-самое – это заметка о том, как с помощью кулинарных талантов женщина попыталась вернуть любимого, но тому ужин не понравился, и он сдал ее в полицию.

Жёны, прецедент создан!