Приамурье вошло в топ регионов по реализации «майских указов» в сфере госуправления

Фото: adygvoice.ru

Компания «Медиалогия» оценила регионы России по выполнению и реализации «майских указов» президента РФ Владимира Путина. Амурская область оказалась на 10-м месте в топ-10 медиарейтинга по реализации указов в сфере государственного управления.

Рейтинг был построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 43 000 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. При расчете рейтинга учитывалось упоминание регионов в контексте «майских указов». Период исследования – ноябрь 2017 года. Рейтинг был построен по российским СМИ.

В топ-10 медиарейтинга по реализации «майских указов» в сфере государственного управления Приамурье обошли такие регионы, как Московская область (1-е место), Тульская область (2-е), Приморский край (3-е), Ямало-Ненецкий АО (4-е), Тверская область (5-е), Адыгея (6-е), Дагестан (7-е), Якутия (8-е) и Ростовская область (9-е).

Еще в один топ-10 медиарейтинга, по реализации «майских указов» в сфере ЖКХ (№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»), Приамурье не вошло.

Как сообщало Амур.инфо, президент России Владимир Путин коснулся темы «майских указов» во время пресс-конференции 14 декабря. По словам главы государства, их цели во многом уже достигнуты – на 93-94 процента.