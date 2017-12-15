Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:10 0

Приамурье вошло в топ регионов по реализации «майских указов» в сфере госуправления

Приамурье вошло в топ регионов по реализации «майских указов» в сфере госуправления
Фото: adygvoice.ru

Компания «Медиалогия» оценила регионы России по выполнению и реализации «майских указов» президента РФ Владимира Путина. Амурская область оказалась на 10-м месте в топ-10 медиарейтинга по реализации указов в сфере государственного управления.

Рейтинг был построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 43 000 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. При расчете рейтинга учитывалось упоминание регионов в контексте «майских указов». Период исследования – ноябрь 2017 года. Рейтинг был построен по российским СМИ.

В топ-10 медиарейтинга по реализации «майских указов» в сфере государственного управления Приамурье обошли такие регионы, как Московская область (1-е место), Тульская область (2-е), Приморский край (3-е), Ямало-Ненецкий АО (4-е), Тверская область (5-е), Адыгея (6-е), Дагестан (7-е), Якутия (8-е) и Ростовская область (9-е).

Еще в один топ-10 медиарейтинга, по реализации «майских указов» в сфере ЖКХ (№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»), Приамурье не вошло.

Как сообщало Амур.инфо, президент России Владимир Путин коснулся темы «майских указов» во время пресс-конференции 14 декабря. По словам главы государства, их цели во многом уже достигнуты – на 93-94 процента.

Просмотров всего: 80

#российская власть

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Роскомнадзор взялся за YouTube
Власть 9

Президент РФ рассказал о планах создать в России 326 тысяч новых мест в яслях
Власть 9

Владимир Путин: в России увеличат траты на лечение онкобольных
Власть 10

Путин назвал работу действующего правительства РФ удовлетворительной