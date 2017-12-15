Пасмурно, слабый снег: прогноз погоды в Амурской области на 15 декабря
15 декабря в Амурской области облачно, с прояснениями, местами пройдет слабый снег. Скорость северо-западного ветра составит 2-7 метров в секунду. Температура воздуха в центральных и южных районах – 14-19 градусов ниже нуля, на севере – до минус 30.
В Благовещенске облачно, возможен слабый снег. Ветер с северо-запада разовьет скорость до 2-7 метров в секунду. Уличные термометры покажут 15-17 градусов со знаком минус, сообщает Амурский гидрометцентр.
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