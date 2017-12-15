Многодетные семьи получат земельные участки на две сотки больше

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В областном заксобрании поддержали предложение увеличить размер земельного участка, который положен многодетным семьям. Расширить участок с 400 до 600 квадратных метров призывали власти Благовещенского района. Предстоит решить: сделать эту норму для всех муниципальных образований или только для сел.

Для этого проведут специальный мониторинг. Кроме того, необходимо доработать законодательство в части постановки на учет многодетных семей, отметили во время рабочей встречи при участии председателей двух комитетов законодательного органа, представителей областного правительства и администрации Благовещенского района.

Обсудили также механизмы сотрудничества с Федеральным агентством ипотечного жилищного кредитования по вопросу вступления граждан в жилищно-строительные кооперативы. По мнению участников рабочей группы, членами подобных добровольных объединений могут быть не только многодетные семьи, но и бюджетники. Однако в Приамурье до сих пор этот механизм не налажен.

Окончательные поправки в областной закон «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков на территории Амурской области» обсудят по итогам мониторинга в конце января 2018 года.

Как сообщало Амур.инфо, ранее при обсуждении вопроса выделения земельных участков многодетным семьям прозвучало, что семьи могут получить право на денежные компенсации вместо земли при условии финансовой поддержки федерального центра.