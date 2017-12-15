Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:42 3

Многодетные семьи получат земельные участки на две сотки больше

Многодетные семьи получат земельные участки на две сотки больше
Фото: Своя Дача

В областном заксобрании поддержали предложение увеличить размер земельного участка, который положен многодетным семьям. Расширить участок с 400 до 600 квадратных метров призывали власти Благовещенского района. Предстоит решить: сделать эту норму для всех муниципальных образований или только для сел.

Для этого проведут специальный мониторинг. Кроме того, необходимо доработать законодательство в части постановки на учет многодетных семей, отметили во время рабочей встречи при участии председателей двух комитетов законодательного органа, представителей областного правительства и администрации Благовещенского района.

Обсудили также механизмы сотрудничества с Федеральным агентством ипотечного жилищного кредитования по вопросу вступления граждан в жилищно-строительные кооперативы. По мнению участников рабочей группы, членами подобных добровольных объединений могут быть не только многодетные семьи, но и бюджетники. Однако в Приамурье до сих пор этот механизм не налажен.

Окончательные поправки в областной закон «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков на территории Амурской области» обсудят по итогам мониторинга в конце января 2018 года.

Как сообщало Амур.инфо, ранее при обсуждении вопроса выделения земельных участков многодетным семьям прозвучало, что семьи могут получить право на денежные компенсации вместо земли при условии финансовой поддержки федерального центра.

Просмотров всего: 755

#жизнь #закон #заксобрание

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    6 соток против 4-х? Так даже в СССР минималка 6 соток была. А про деревни вообще класс. Сейчас все многодетные семьи кинутся оформлять шесть соток и платить с них налоги, но забросит свои несколько гектаров в полях где садили картошку последние двадцать лет бесплатно.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    2 часа назад

    6 соток для многодетной семьи это прям мега-подержка.

  • Хмык

    Хмык
    4 минуты назад

    Gorojanka

    6 соток для многодетной семьи это прям мега-подержка.



    Учитывая, что они практически не строятся, а пытаются землицу продать, так и этого много.



Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 7

Роскомнадзор взялся за YouTube
Общество 12

Россиянам оставили новогодние каникулы
Общество 2

Амурский ученый готовится поучаствовать в разработке первого российского андроида Федора
Происшествия 1

В Новобурейском Бурейского района жители двух домов едва не остались без тепла