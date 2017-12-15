Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 07:49 0

Роскомнадзор взялся за YouTube

Роскомнадзор взялся за YouTube
Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Удалить контент нежелательных организаций потребовал Роскомнадзор от популярного видеохостинга. YouTube направлены соответствующие требования, сообщает ТАСС.

В пресс-службе Роскомнадзора пояснили, что из социальных сетей и ведеохостинга YouTube должен быть удален контент организаций, признанных нежелательными в России. Решения о «нежелательных организациях» были приняты по итогам проверок, которые провели по требованиям Генпрокуратуры.

«Роскомнадзор направил на блокировку 21 основной интернет-ресурс с материалами организаций, признанных в России нежелательными. Также на основании данных требований осуществляется блокирование "зеркал" этих ресурсов. Были выявлены иные информационные ресурсы нежелательных организаций, размещенные в социальных сетях, а также на YouTube. В соответствии с законом им были направлены требования об удалении противоправного контента», – сказали в пресс-службе Роскоснадзора.

Часть интернет-ресурсов уже удалили содержимое соответствующих страниц, при этом Роскомнадзор продолжит диалог с теми, кто пока этого не сделал, пояснили в ведомстве.

Из-за отказа удалить запрещенную информацию в России заблокированы около 3,5 тысячи сайтов.

Просмотров всего: 547

#закон #интернет #российская власть

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Приамурье вошло в топ регионов по реализации «майских указов» в сфере госуправления
Общество

Россиянам оставили новогодние каникулы
Власть 9

Президент РФ рассказал о планах создать в России 326 тысяч новых мест в яслях
Власть 9

Владимир Путин: в России увеличат траты на лечение онкобольных