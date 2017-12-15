Роскомнадзор взялся за YouTube

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В пресс-службе Роскомнадзора пояснили, что из социальных сетей и ведеохостинга YouTube должен быть удален контент организаций, признанных нежелательными в России. Решения о «нежелательных организациях» были приняты по итогам проверок, которые провели по требованиям Генпрокуратуры.

«Роскомнадзор направил на блокировку 21 основной интернет-ресурс с материалами организаций, признанных в России нежелательными. Также на основании данных требований осуществляется блокирование "зеркал" этих ресурсов. Были выявлены иные информационные ресурсы нежелательных организаций, размещенные в социальных сетях, а также на YouTube. В соответствии с законом им были направлены требования об удалении противоправного контента», – сказали в пресс-службе Роскоснадзора.

Часть интернет-ресурсов уже удалили содержимое соответствующих страниц, при этом Роскомнадзор продолжит диалог с теми, кто пока этого не сделал, пояснили в ведомстве.

Из-за отказа удалить запрещенную информацию в России заблокированы около 3,5 тысячи сайтов.