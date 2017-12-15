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15декабря
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сегодня, 07:16 0

Россиянам оставили новогодние каникулы

Россиянам оставили новогодние каникулы
Фото: ok.ru

Законопроект об отмене новогодних каникул отклонили депутаты Госдумы. Отменить затянувшиеся праздники и перенести выходные на другие даты или добавить дни к отпуску предлагали КПРФ и ЛДПР, сообщает «Российская газета».

Сократить количество нерабочих праздничных дней до трех – 1 января, 9 мая и 12 июня – предлагали либерал-демократы. Взамен новогодних каникул партийцы хотели увеличить отпуск всем категориям работников на 5 дней. Когда его брать, вместе с основным или отдельно, должны были решать сами россияне. Вместо отдыха, по задумке фракции, граждане могли бы выбрать и денежную компенсацию. Людям надо давать выбор, пояснил на заседании зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Однако большинство коллег эту идею не поддержало.

Больше времени под новогодние праздники оставляли коммунисты во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым. Считать выходными днями они предложили 31 декабря, 1, 2 и 3 января. Новыми выходными, по их мнению, должны были стать День воссоединения Крыма с Россией – 18 марта, а также 7 ноября – День Великой Октябрьской социалистической революции. День России при этом коммунисты предлагали перенести с 12 июня на 28 июля, так как дата связана с Крещением Руси, и этот праздник будет способствовать «дальнейшему развитию содружества близких славянских народов». Количество нерабочих праздничных дней в году в случае принятия закона сократилось бы на два дня, но инициатива не прошла.

Новогодние каникулы в 2018 году продлятся 10 дней – с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.

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#закон #Новый год #праздники

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