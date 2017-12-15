Амурский ученый готовится поучаствовать в разработке первого российского андроида Федора

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Команда БГПУ, под руководством начальника управления информационных технологий ВУЗа, Александра Семочкина, готовится ко второму этапу престижного федерального конкурса. Победители конкурса будут разрабатывать программное обеспечение для первого российского человекообразного робота.

Отечественного андроида зовут Федор или FEDOR – Final Experimental Demonstration Object Research. Его создали в рамках проекта Фонда перспективных исследований. Это будущий робот-спасатель и робот-космонавт. В перспективе он должен стать помощником космонавтов на пилотируемых кораблях. В том числе будет помогать изучать естественный спутник земли. Как говорится на сайте Фонда: «Российская лунная программа предполагает запуск в 2019-2024 году пяти автоматический станций, которые будут заниматься исследованиями спутника Земли. Эти аппараты планируется запускать с космодрома Восточный». Чтобы воплотить эти смелые мечты в жизнь, теперь в стране ищут сильнейших программистов, чтобы «оживить» машину.

За право поучаствовать в историческом для российской науки процессе в первом этапе конкурса боролись 40 высших учебных заведений со всей страны. В итоге 26 сошли с дистанции. Команда БГПУ успешно выполнила все поставленные задачи. Нужно было написать программу для управления поведением робота.

«В одной сцене он должен был шуруповертом манипуляции какие-то сделать, во втором коробку передач собрать, в третьей на полки уложить коробки, пройти по лабиринту – проползти и так далее. Из информации нам дали только в бумажном виде перечень команд, которые нужно посылать роботу. И плюс дали программу симулятор, где виртуальная реальность и этот робот и нужно было к нему подключиться, написать программу, которая бы вот управляла его поведением, ну, то есть с нуля практически», – поделился ученый.

По словам Александра Семочкина, команда благовещенского педуниверситета была единственной со всего Дальнего Востока. Свои силы пробовали участники из Дальневосточного Федерального Университета, но не прошли даже отборочный тур в первый этап.

«Параллельно сейчас второй этап начался. Дали более усложненную версию этого симулятора, где более четко законы физики работают и так далее. И до конца декабря надо в этой виртуальной среде выполнить все задания, которые там заявлены. Это очень трудно. На первом этапе предметы лежали на столе и каждый раз появлялись на одном месте, можно было автоматизировано сделать, чтобы автоматом в нужное место руку протягивал и брал что-то. Сейчас эти предметы появляются случайным образом. То есть их надо увидеть, вычислить расстояние до них как-то с помощью зрения, протянуть руку именно туда, то есть автономно робот должен выполнять команды. Это многократно сложнее», – объяснил ученый.

В команде под руководством Александра Семочкина, как он сам говорит – еще магистрант, аспирант и студент. Но основную часть делает все-таки сам кандидат физико-математических наук. Робототехника – его стихия. Он уже создавал первого в Приамурье человекоподобного андроида.

Теперь, правда, он пока стоит без дела. «Если мы провалимся в этом конкурсе, мы все что разработали - программное обеспечение – переделаем на своего собственного робота. Мы хотим из более дорогих материалов возродить его, переделать. Но для этого нужно, опять же, финансирование, которого, наверное, не дождешься у нас», – сокрушается ученый.

В этом году ВУЗ в своей традиционной заявке в федеральный минобрнауки на приобретение основных средств, заказал и робототехническую лабораторию от «Андроидной техники». Эта компания была основным участником разработки Федора, а теперь осуществляет техподдержку конкурса на разработку его программной «начинки». Лаборатория от этой компании в разной комплектации может включать в себя полноразмерного робота, а также программное обеспечение симулятора андроида.

Что заявка, особенно в части робототехнической лаборатории, будет одобрена, Александр не очень-то верит. Теперь он делает ставку на то, что на провинциальный благовещенский ВУЗ и его сотрудников-энтузиастов обратят внимание во время конкурса.

«Я на это рассчитываю. Вообще стиль поведения Фонда перспективных исследований заключается в том, что они выбирают какие-то лаборатории, команды и финансируют их развитие. Я надеюсь, что они как-то нам помогут дальше работать в этом направлении. Они обещают заключить соглашение с победителями на разработку программного обеспечения для этого самого робота, ну и может для каких-то своих задач. Мы лишний раз подтверждаем свою компетенцию, что мы можем это делать и надеемся, что они вложатся в дальнейшее наше развитие», – поделился мечтами Александр Семочкин.

На праздные мечты, впрочем, времени у ученого почти нет. Результаты работы второго этапа конкурса нужно представить уже в конце декабря. И чтобы успеть, энтузиасту самому приходится включать режим робота – и работать будто он, словно андроид, не чувствует усталости.