ГВСУ № 6, занимающееся космодромом Восточный, уволит 2 тысячи сотрудников

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«Нам буквально два месяца назад согласовано сокращение сотрудников на 2 000 человек. Соответственно нарушений прав граждан при увольнении мы допускать не будем», – заявил Назаров в ходе выступления в рамках открытого форума военной прокуратуры Восточного военного округа в Хабаровске 14 декабря.

В пресс-службе ГВСУ № 6 агентству уточнили, что сотрудников сократят до середины 2018 года.

В 2017 году количество работающих на предприятии людей сократили почти вдвое – с 5 984 на начало года до 3 085. Сокращение – результат выполнения поручений Минобороны по оптимизации численности персонала.

«Указанное сокращение персонала проведено без нарушений закона, о чем свидетельствует отсутствие каких бы то ни было разбирательств в судах, а также обращений в органы прокуратуры за восстановлением сотрудников предприятия», – сказал Андрей Назаров.

По его словам, работы на космодроме Восточный ГВСУ № 6 продолжаются. За предприятием осталось четыре контракта, они выполняются в утвержденном графике.

«Соответственно, происходит начисление заработной платы. Среднемесячное начисление по заработной плате, компенсациям, пособиям составляет порядка 100 миллионов рублей, включая 45 миллионов сотрудникам, работающим на объектах космодрома Восточный», – отмечает Назаров.

Ситуацию с долгами по зарплате он назвал «крайне тяжелой».

Как сообщало Амур.инфо, по последним данным, строителям космодрома Восточный работодатели должны 44 миллиона рублей. Своих денег ждут 1 221 человек. Расплатиться с людьми на предприятиях должны к новому году.