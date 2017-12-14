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14 декабря 2017, 23:16 0

В Благовещенске пожарные предотвратили взрыв газа во дворе дома

В Благовещенске пожарные предотвратили взрыв газа во дворе дома
Фото: instagram.com

14 декабря в Благовещенске во дворе одного из домов мог взорваться газ. Здесь загорелась машина, привезшая газ для закачки в газгольдеры. Пламя удалось быстро потушить.

По словам очевидцев, инцидент произошел во дворе, расположенном в районе перекрестка улиц Игнатьевское шоссе и Кантемирова, около 14:00. Автомобиль с газом приехал, чтобы закачать его в емкости. Когда началась закачка, загорелась область капота машины. Водитель сначала тушил пламя сам, а после подъехали пожарные, которые устранили горение.

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#пожары #происшествия

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