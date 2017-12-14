Президент РФ рассказал о планах создать в России 326 тысяч новых мест в яслях

«Цель – в 2018-2019 годах обеспечить 100%-ю доступность дошкольного образования по этой категории. В планах – создать более 326 тысяч ясельных мест», – отметил Путин.

Эта мера наряду с другими должна оказать поддержку семьям с «незначительными» доходами, способствовать улучшению демографических показателей в России.