Президент РФ рассказал о планах создать в России 326 тысяч новых мест в яслях
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции 14 декабря подробно рассказал о «перезагрузке» демографической политики страны. Одним из шагов в этом направлении он назвал создание дополнительных мест в яслях – для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет.
«Цель – в 2018-2019 годах обеспечить 100%-ю доступность дошкольного образования по этой категории. В планах – создать более 326 тысяч ясельных мест», – отметил Путин.
Эта мера наряду с другими должна оказать поддержку семьям с «незначительными» доходами, способствовать улучшению демографических показателей в России.
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