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14декабря
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сегодня, 22:13 2

Президент РФ рассказал о планах создать в России 326 тысяч новых мест в яслях

Президент РФ рассказал о планах создать в России 326 тысяч новых мест в яслях

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции 14 декабря подробно рассказал о «перезагрузке» демографической политики страны. Одним из шагов в этом направлении он назвал создание дополнительных мест в яслях – для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет.

«Цель – в 2018-2019 годах обеспечить 100%-ю доступность дошкольного образования по этой категории. В планах – создать более 326 тысяч ясельных мест», – отметил Путин.

Эта мера наряду с другими должна оказать поддержку семьям с «незначительными» доходами, способствовать улучшению демографических показателей в России.

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#дети #российская власть

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Комментарии
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  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    10 минут назад

    Я каждый год 20 лет эти байки слушаю. Наглости, нет предела.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    6 минут назад

    Полтора миллиона детей детей в России нуждаются в яслях.

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