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Владимир Путин: в России увеличат траты на лечение онкобольных

Владимир Путин: в России увеличат траты на лечение онкобольных

14 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о проблемах, связанных с лечением в стране граждан, которые страдают тяжелыми заболеваниями, в том числе онкобольных. Глава государства сообщил, что в РФ станут больше выделять денег на лекарства для таких людей.

«Я уже дал поручение правительству – мы увеличим количество денег, выделяемых на соответствующие медикаменты, в том числе на обезболивающие лекарства, увеличим количество денег на приобретение необходимого оборудования, в том числе и для тех, которые нуждаются в использовании этого оборудования на дому», – сказал президент.

По его словам, есть позитивные подвижки, связанные с лечением в России онкологии, но проблема еще очень серьезна.

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#здоровье #российская власть

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Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    41 минута назад

    а почему тогда кабздон за бугор ездит лечиться?

    и не он один.

  • архивная

    архивная
    14 минут назад

    простым смертным ----одна дорога ---на небеса...

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