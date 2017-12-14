Владимир Путин: в России увеличат траты на лечение онкобольных

14 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о проблемах, связанных с лечением в стране граждан, которые страдают тяжелыми заболеваниями, в том числе онкобольных. Глава государства сообщил, что в РФ станут больше выделять денег на лекарства для таких людей.

«Я уже дал поручение правительству – мы увеличим количество денег, выделяемых на соответствующие медикаменты, в том числе на обезболивающие лекарства, увеличим количество денег на приобретение необходимого оборудования, в том числе и для тех, которые нуждаются в использовании этого оборудования на дому», – сказал президент.

По его словам, есть позитивные подвижки, связанные с лечением в России онкологии, но проблема еще очень серьезна.