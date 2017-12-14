Путин назвал работу действующего правительства РФ удовлетворительной

Российский глава Владимир Путин на пресс-конференции 14 декабря дал оценку работе действующего правительства РФ. Он считает, что правительство работает удовлетворительно, несмотря на известные проблемы, например, связанные с ЖКХ.

«В целом, правительство действует достаточно уверенно, и результат его работы удовлетворителен. Об этом говорит и возвращение к устойчивому росту экономики, к решению ряда других вопросов, к устойчивому макроэкономическому развитию, что, безусловно, является базой для развития экономики в будущем. Если бы этого не было, не было бы и прямых иностранных инвестиций, потому что это все результат растущего доверия к той политике, которую проводит правительство Российской Федерации», – сказал Владимир Путин.

В то же время он подчеркнул, что о будущей «конфигурации» правительства России говорить преждевременно, однако предварительные идеи на эту тему у президента есть.