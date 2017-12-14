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Путин назвал работу действующего правительства РФ удовлетворительной

Путин назвал работу действующего правительства РФ удовлетворительной

Российский глава Владимир Путин на пресс-конференции 14 декабря дал оценку работе действующего правительства РФ. Он считает, что правительство работает удовлетворительно, несмотря на известные проблемы, например, связанные с ЖКХ.

«В целом, правительство действует достаточно уверенно, и результат его работы удовлетворителен. Об этом говорит и возвращение к устойчивому росту экономики, к решению ряда других вопросов, к устойчивому макроэкономическому развитию, что, безусловно, является базой для развития экономики в будущем. Если бы этого не было, не было бы и прямых иностранных инвестиций, потому что это все результат растущего доверия к той политике, которую проводит правительство Российской Федерации», – сказал Владимир Путин.

В то же время он подчеркнул, что о будущей «конфигурации» правительства России говорить преждевременно, однако предварительные идеи на эту тему у президента есть.

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#российская власть

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Комментарии
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  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    Страшно подумать какую работу павительства он бы признал неудовлитворительной.

    Что правительству для этого нужно сделать?

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    Кошмар((( это называется удовлетворительно???..

  • full

    full
    1 час назад

    Интересно, кто его персонально удовлетворил?

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    1 час назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.Страшно подумать какую работу павительства он бы признал неудовлитворительной.

    Что правительству для этого нужно сделать?


    В Кремле все отлично, к чему пацанам ссориться.

  • Циник

    Циник
    1 час назад

    в школе "удовлетворительно" это трояк... вот и делаем выводы..

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