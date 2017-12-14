В Новобурейском Бурейского района жители двух домов едва не остались без тепла

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В поселке городского типа Новобурейский Бурейского района в двух домах возникли перебои с теплоснабжением. Проблемы коснулись домов по адресам Зеленая,30 и Зеленая,32. Тепло к жителям уже вернулось.

Проблемы с отоплением возникли из-за вышедшего из строя повысительного насоса, который обеспечивал подачу воды в доме. Властям пришлось оперативно решать вопрос.

«На данный момент в домах уже произведен запуск системы отопления. Потребовалась замена задвижек системы отопления на доме №30. В доме №32 требуется замена повысительного насоса», – рассказал заместитель главы Бурейского района Александр Ломов.

На замену насоса в доме на Зеленой,32 уйдет еще около часа. На месте работают специалисты управляющей и ресурсоснабжающей организации. Работы продолжатся до полного восстановления работы системы водоснабжения в доме, сообщили в министерстве ЖКХ Амурской области.