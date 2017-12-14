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сегодня, 19:55 12

Президент РФ предложил освободить россиян от платы за капремонт

Президент РФ предложил освободить россиян от платы за капремонт

Президент России Владимир Путин 14 декабря на пресс-конференции предложил упразднить некоторые налоги, которые «не отвечают интересам граждан и бизнеса». Речь шла и о плате за капремонт.

«Нужно освободить людей от этих выплат. И сделать это нужно максимально добюрократическим способом, без обращения человека в налоговую инспекцию. То же самое нужно сделать для индивидуальных предпринимателей», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что в то же время необходимо «выстроить систему таким образом, чтобы стимулировать налогоплательщиков».

Просмотров всего: 1344

#российская власть

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Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • БаРмалей

    БаРмалей
    2 часа назад

    Игра в плохой хороший/предвыборные наперстки-2/ с тарифами на энергию ррраз и поимели.

  • Дартц

    Дартц
    2 часа назад

    предложил

    вякнул что ли что-то нерешительно

    ты кто?

    президент или так чудо на нашу голову

    его страной управлять поставили он предложения вносит

    ну да он никто

    решает все типо народ

  • full

    full
    2 часа назад

    Выборы, выборы, кандидаты - Путины.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Чего только не наобещают, лишь бы народ на выборы завлечь!

    А ведь кто-то и придёт!

  • full

    full
    1 час назад

    Oldlord

    Чего только не наобещают, лишь бы народ на выборы завлечь!

    А ведь кто-то и придёт!



    За капремонт он должен был в силу своих должностных обязанностей уже пару лет назад сотню бояр на кол посадить. А он видите ли это в козырь превратил, .... .

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    вот бред то(((

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Что, можно уже начинать не платить? А выплаченное вернут с процентами за пользование?

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Myxira

    Что, можно уже начинать не платить?



    Пока нет, но при оплате уже можно не говорить - "крекс, пекс, фекс"...

  • Мелисса

    Мелисса
    1 час назад

    MyxiraЧто, можно уже начинать не платить? А выплаченное вернут с процентами за пользование?


    Я вот тоже подумала о том, что не буду больше платить. Хватит уже того, что уплачено в никуда.

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    не понял причем тут налоги и налоговая и плата за капремонт

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Victrix

    Myxira

    Что, можно уже начинать не платить?



    Пока нет, но при оплате уже можно не говорить - "крекс, пекс, фекс"...



    Ну у нас пока дом новый, до "крекс, пекс, фекс" не дошло. Есть время понаблюдать со стороны.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    2 минуты назад

    Опять чушь порет, дядя ботекс.

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