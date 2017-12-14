Президент РФ предложил освободить россиян от платы за капремонт

Президент России Владимир Путин 14 декабря на пресс-конференции предложил упразднить некоторые налоги, которые «не отвечают интересам граждан и бизнеса». Речь шла и о плате за капремонт.

«Нужно освободить людей от этих выплат. И сделать это нужно максимально добюрократическим способом, без обращения человека в налоговую инспекцию. То же самое нужно сделать для индивидуальных предпринимателей», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что в то же время необходимо «выстроить систему таким образом, чтобы стимулировать налогоплательщиков».