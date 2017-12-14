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сегодня, 19:21 2

Владимир Путин ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста

Владимир Путин ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста

Президенту РФ Владимиру Путину 14 декабря во время пресс-конференции задали вопрос, будет ли в России повышаться пенсионный возраст. Он сказал, что окончательное решение по этому поводу пока не принято.

«Для того чтобы принять окончательное решение, нужно все просчитать. Я говорю не для того, чтобы уклониться от ответа… Посчитать по каждой позиции, к чему что приведет. Разумеется, при любом варианте это не коснется тех, кто уже вышел на пенсию, это первое. И второе – это не должно быть никаким шоковым решением, разовым. Это должно быть, как во многих странах делается, постепенно и мягко. Или через полгода, или через год», – сказал Путин.

Такие решения не могут приниматься кулуарно, подчеркнул он. Это должно происходить с привлечением общественности.

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#российская власть

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Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    Ну чё тут добавить?

    Дорулился.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    перед выборами мухлюет..обещалкин..

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