Владимир Путин ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста

Президенту РФ Владимиру Путину 14 декабря во время пресс-конференции задали вопрос, будет ли в России повышаться пенсионный возраст. Он сказал, что окончательное решение по этому поводу пока не принято.

«Для того чтобы принять окончательное решение, нужно все просчитать. Я говорю не для того, чтобы уклониться от ответа… Посчитать по каждой позиции, к чему что приведет. Разумеется, при любом варианте это не коснется тех, кто уже вышел на пенсию, это первое. И второе – это не должно быть никаким шоковым решением, разовым. Это должно быть, как во многих странах делается, постепенно и мягко. Или через полгода, или через год», – сказал Путин.

Такие решения не могут приниматься кулуарно, подчеркнул он. Это должно происходить с привлечением общественности.