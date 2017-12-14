Путин: 93-94 процента целей «майских указов» достигнуты

Во время пресс-конференции 14 декабря президент России Владимир Путин коснулся «майских указов». По словам главы государства, их цели во многом уже достигнуты – на 93-94 процента.

«Если бы не было ориентиров, которые были заданы в 2012 году в указах, по поводу необходимости обеспечить рост заработных плат в бюджетной сфере – учителя, врачи, преподаватели вузов и так далее, дошкольного образования, то и этого бы не было, было бы хуже намного. Поэтому считаю, что я и мои коллеги – мы сделали правильно в свое время, когда обозначили эти целевые показатели», – отметил Владимир Владимирович.

Путин подчеркнул, что все целевые показатели в рамках указов должны быть достигнуты в 2018 году.