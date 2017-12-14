Владимир Путин рассказал о своих целях как президента России

Первый вопрос, который был задан президенту РФ Владимиру Путину во время пресс-конференции 14 декабря, касался его будущего участия в выборах главы государства. Его спросили, с какой целью Путин идет на выборы и какой он видит страну в дальнейшем.

«Она должна быть устремлена в будущее, она должна быть очень современной, политическая система должна быть гибкой, экономика должна быть построена на высоких технологиях, производительность труда должна многократно возрасти», – сказал президент.

Он отметил, что не хочет пока говорить о своей предвыборной программе. Главное, на чем нужно сосредоточить внимание, – вопросы инфраструктуры, здравоохранения, образования, высоких технологий, повышения производительности труда и доходов граждан, подчеркнул Путин.

Он также указал, что пойдет на выборы как самовыдвиженец, а не от партии.