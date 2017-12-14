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Владимир Путин рассказал о своих целях как президента России

Владимир Путин рассказал о своих целях как президента России

Первый вопрос, который был задан президенту РФ Владимиру Путину во время пресс-конференции 14 декабря, касался его будущего участия в выборах главы государства. Его спросили, с какой целью Путин идет на выборы и какой он видит страну в дальнейшем.

«Она должна быть устремлена в будущее, она должна быть очень современной, политическая система должна быть гибкой, экономика должна быть построена на высоких технологиях, производительность труда должна многократно возрасти», – сказал президент.

Он отметил, что не хочет пока говорить о своей предвыборной программе. Главное, на чем нужно сосредоточить внимание, – вопросы инфраструктуры, здравоохранения, образования, высоких технологий, повышения производительности труда и доходов граждан, подчеркнул Путин.

Он также указал, что пойдет на выборы как самовыдвиженец, а не от партии.

Просмотров всего: 497

#российская власть

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Комментарии
Показать все (26) Обсудить на форуме
  • Nikodim

    Nikodim
    3 часа назад

    дефицит фото Путина?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 часа назад

    А кто ему мешал все долгие прелыдущие годы царствования этим заниматься?

  • Crasy

    Crasy
    3 часа назад

    У кабаева одна цель по-моему - Родину разворовывать

  • Дартц

    Дартц
    3 часа назад

    мы никто

    чтоп ему вопросы задавать

    это прерогатива следователя по особо важным делам (с), как мне тоже кажется

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    "Она должна быть устремлена в будущее, она должна быть очень современной, политическая система должна быть гибкой, экономика должна быть построена на высоких технологиях, производительность труда должна многократно возрасти"

    зачем? чтобы присваивать прибыль больше владельцами капитала? Чтобы сократить рабочее время, или рабочих, установив роботов? А с теми, кто выпал из производственного процесса что делать будут? они друг друга стричь будут и деньги за это зарабатывать и покупать продукции. сделанную роботами, ведь роботов стричь не нужно. Куда идём мы и ЗАЧЕМ? скажи нам Президент.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 часа назад

    Производительность труда можно поднимать по разному.

    Можно заставить почти задаром человека очень интенсивно копать лопатой ,

    Можно купить современный экскаватор.

    Какой путь повышения производительности имел ввиду великий Пу?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    экскаваторщика, работающего задаром.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 часа назад

    Сергей Труш

    экскаваторщика, работающего задаром.



    Не думаю.

    Денег на экскаватор ему и его друганам жалко будет.

    Деньги за бугор, а копать лопатой по прежнему заставлять будут.

    Оттого как если их из страны порут, то брошенная здесь лопата для них дешевле , чем брошенный экскаватор.

    Оттого они в страну и не вкладываются, всё на покупку виолончели вывозят.

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    3 часа назад

    Сергей Труш

    "Она должна быть устремлена в будущее, она должна быть очень современной, политическая система должна быть гибкой, экономика должна быть построена на высоких технологиях, производительность труда должна многократно возрасти"

    зачем? чтобы присваивать прибыль больше владельцами капитала? Чтобы сократить рабочее время, или рабочих, установив роботов? А с теми, кто выпал из производственного процесса что делать будут? они друг друга стричь будут и деньги за это зарабатывать и покупать продукции. сделанную роботами, ведь роботов стричь не нужно. Куда идём мы и ЗАЧЕМ? скажи нам Президент.



    Гыыыы ... Труш до сих пор воспринимает слова старого сказочника всерьез!!!

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    3 часа назад

    Да будет срач!

    Запасаюсь попкорном

  • anschutka

    anschutka
    2 часа назад

    Ну как обычно - за все хорошее против всего плохого

  • Гыга

    Гыга
    2 часа назад

    Сергей Труш

    экскаваторщика, работающего задаром.



    Труша с лопатой. И ё с Крези с кайлом

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    Гыга

    Сергей Труш

    экскаваторщика, работающего задаром.



    Труша с лопатой. И ё с Крези с кайлом



    А ты на трёп не убегай.

    Конкретику то твой Пу не говорит, опять как и ты в словоблудие подался.

  • домовенок

    домовенок
    2 часа назад

    Фото не самое удачное, а в остальном все по-прежнему.......

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    домовенок

    Фото не самое удачное, а в остальном все по-прежнему.......



    Думаю даже гораздо хуже чем прежде.

    Раньше он себя не брезговал напрягать правдоподобным враньём.

    А сейчас вообще брешет откровенно не стесняясь.

  • Гыга

    Гыга
    2 часа назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Гыга

    Сергей Труш

    экскаваторщика, работающего задаром.



    Труша с лопатой. И ё с Крези с кайлом



    А ты на трёп не убегай.

    Конкретику то твой Пу не говорит, опять как и ты в словоблудие подался.



    Дык я за него конкретику сказал. Трушу лопата, вам по кайлу. Куда уж конкретней?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    Гыга

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Гыга

    Сергей Труш

    экскаваторщика, работающего задаром.



    Труша с лопатой. И ё с Крези с кайлом



    А ты на трёп не убегай.

    Конкретику то твой Пу не говорит, опять как и ты в словоблудие подался.



    Дык я за него конкретику сказал. Трушу лопата, вам по кайлу. Куда уж конкретней?



    Ну а для себя свою любимую роль надзирателя оставил?

    Блюстителя режима.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Но ничо не скажешь, однако Цимбалюка Путин чётко припечатал. тут ему пять баллов можно дать.

  • Гыга

    Гыга
    1 час назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Гыга

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Гыга

    Сергей Труш

    экскаваторщика, работающего задаром.



    Труша с лопатой. И ё с Крези с кайлом



    А ты на трёп не убегай.

    Конкретику то твой Пу не говорит, опять как и ты в словоблудие подался.



    Дык я за него конкретику сказал. Трушу лопата, вам по кайлу. Куда уж конкретней?



    Ну а для себя свою любимую роль надзирателя оставил?

    Блюстителя режима.



    Надо же кому-то за вами, мазуриками присматривать

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    Гыга

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Гыга

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Гыга

    Сергей Труш

    экскаваторщика, работающего задаром.



    Труша с лопатой. И ё с Крези с кайлом



    А ты на трёп не убегай.

    Конкретику то твой Пу не говорит, опять как и ты в словоблудие подался.



    Дык я за него конкретику сказал. Трушу лопата, вам по кайлу. Куда уж конкретней?



    Ну а для себя свою любимую роль надзирателя оставил?

    Блюстителя режима.



    Надо же кому-то за вами, мазуриками присматривать



    Есть такая профессия -Родину надзирать.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    Ну кому нужен такой президент???..((( какой на фиг у него может быть рейтинг???((... Ни о чём!

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    1 час назад

    CrasyУ кабаева одна цель по-моему - Родину разворовывать


    Есть такая профессия - Родину расхищать?

  • ИванЛи

    ИванЛи
    1 час назад

    Бред!!! Полный бред!!! Ни кому не верю!!!

  • ИванЛи

    ИванЛи
    55 минут назад

    Труш, говоришь верно, но Русский хромает( может импульсивно и от эмоций

  • На Берлин

    На Берлин
    24 минуты назад

    Он также указал, что пойдет на выборы как самовыдвиженец, а не от партии. Да, да товарищи. Есть такая партия.......

  • Lame

    Lame
    11 минут назад

    Нужно внедрять технологию блокчейн при голосовании на выборах...

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