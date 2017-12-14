Белогорские депутаты собираются доказать, что они не жируют

«Говорить голословно можно все, но я запросила официально информацию в нашей налоговой инспекции. Посмотрела эти цифры, и меня, конечно, до глубины души ранит такое отношение. Сам факт существует. Город Белогорск – донор для бюджета области, – отметила Светлана Поносова. – Областной бюджет в 2016 году получил с территории Белогорска 951 миллион 350 тысяч рублей только по одному НДФЛ. Себе же в бюджет мы оставили около 300 миллионов. По сути, мы как территория являемся донорами для областного бюджета. А всех налогов в прошлом году с территории Белогорска ушло в сумме 1 миллиард 727 миллионов 715 тысяч рублей. Поэтому мы с вами совершенно не жируем!

Нам еще брать да брать, потому что даже по самому основному налогу мы в три раза меньше получили из бюджета области, чем хотелось бы. Пора уже на заседаниях заксобрания говорить о межбюджетных отношениях. Пока Белогорск не будет получать это, мы будем просить и требовать на ФОК, на школу, на детский сад, на дороги и так далее. Почему из города Белогорска может уходить почти два миллиарда рублей, а в городе оставаться только 465 миллионов налоговых доходов?».

Депутаты белогорского городского совета поддержали выступление коллеги и приняли единогласное решение оформить его протокольно для соответствующего обращения в заксобрание Амурской области.

«Город Белогорск не может и не должен стоять с протянутой рукой! Меня возмущает, что второй раз один и тот же человек, Ольга Сергеевна Петайчук, вместе со словом “жирует” ставит город Белогорск”. Как будто бы она не понимает, что город – это люди. Если не понимает, то ей надо это объяснить. Объяснить, что город Белогорск – это не один глава, которого она не любит, – добавила Светлана Поносова. – Люди, которые работают в заксобрании, может, еще не научились быть парламентариями, но разбрасываться такими словами как “жируете” и так далее…СМИ растиражировали эту ситуацию, я прочла всё, все комментарии. И все комментарии сводились к одной фразе: какой плохой глава. А то, что люди города Белогорска отдают столько и что, действительно, территория работающая, там никто ничего об этом не сказал. Сводить это все к взаимоотношениям “глава плюс депутат заксобрания”, считаю, просто непорядочно».