Белогорские депутаты собираются доказать, что они не жируют
Председатель фракции партии «Справедливая Россия» белогорского горсовета Светлана Поносова передала привет депутату заксобрания Амурской области Ольге Петайчук. При обсуждении проекта городского бюджета на 2018 год она попросила амурского депутата Любовь Гаевую озвучить его и заострила внимание на несправедливости межбюджетных отношений.
«Говорить голословно можно все, но я запросила официально информацию в нашей налоговой инспекции. Посмотрела эти цифры, и меня, конечно, до глубины души ранит такое отношение. Сам факт существует. Город Белогорск – донор для бюджета области, – отметила Светлана Поносова. – Областной бюджет в 2016 году получил с территории Белогорска 951 миллион 350 тысяч рублей только по одному НДФЛ. Себе же в бюджет мы оставили около 300 миллионов. По сути, мы как территория являемся донорами для областного бюджета. А всех налогов в прошлом году с территории Белогорска ушло в сумме 1 миллиард 727 миллионов 715 тысяч рублей. Поэтому мы с вами совершенно не жируем!
Нам еще брать да брать, потому что даже по самому основному налогу мы в три раза меньше получили из бюджета области, чем хотелось бы. Пора уже на заседаниях заксобрания говорить о межбюджетных отношениях. Пока Белогорск не будет получать это, мы будем просить и требовать на ФОК, на школу, на детский сад, на дороги и так далее. Почему из города Белогорска может уходить почти два миллиарда рублей, а в городе оставаться только 465 миллионов налоговых доходов?».
Депутаты белогорского городского совета поддержали выступление коллеги и приняли единогласное решение оформить его протокольно для соответствующего обращения в заксобрание Амурской области.
«Город Белогорск не может и не должен стоять с протянутой рукой! Меня возмущает, что второй раз один и тот же человек, Ольга Сергеевна Петайчук, вместе со словом “жирует” ставит город Белогорск”. Как будто бы она не понимает, что город – это люди. Если не понимает, то ей надо это объяснить. Объяснить, что город Белогорск – это не один глава, которого она не любит, – добавила Светлана Поносова. – Люди, которые работают в заксобрании, может, еще не научились быть парламентариями, но разбрасываться такими словами как “жируете” и так далее…СМИ растиражировали эту ситуацию, я прочла всё, все комментарии. И все комментарии сводились к одной фразе: какой плохой глава. А то, что люди города Белогорска отдают столько и что, действительно, территория работающая, там никто ничего об этом не сказал. Сводить это все к взаимоотношениям “глава плюс депутат заксобрания”, считаю, просто непорядочно».
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