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Белогорские депутаты собираются доказать, что они не жируют

Белогорские депутаты собираются доказать, что они не жируют

Председатель фракции партии «Справедливая Россия» белогорского горсовета Светлана Поносова передала привет депутату заксобрания Амурской области Ольге Петайчук. При обсуждении проекта городского бюджета на 2018 год она попросила амурского депутата Любовь Гаевую озвучить его и заострила внимание на несправедливости межбюджетных отношений.

«Говорить голословно можно все, но я запросила официально информацию в нашей налоговой инспекции. Посмотрела эти цифры, и меня, конечно, до глубины души ранит такое отношение. Сам факт существует. Город Белогорск – донор для бюджета области, – отметила Светлана Поносова. – Областной бюджет в 2016 году получил с территории Белогорска 951 миллион 350 тысяч рублей только по одному НДФЛ. Себе же в бюджет мы оставили около 300 миллионов. По сути, мы как территория являемся донорами для областного бюджета. А всех налогов в прошлом году с территории Белогорска ушло в сумме 1 миллиард 727 миллионов 715 тысяч рублей. Поэтому мы с вами совершенно не жируем!

Нам еще брать да брать, потому что даже по самому основному налогу мы в три раза меньше получили из бюджета области, чем хотелось бы. Пора уже на заседаниях заксобрания говорить о межбюджетных отношениях. Пока Белогорск не будет получать это, мы будем просить и требовать на ФОК, на школу, на детский сад, на дороги и так далее. Почему из города Белогорска может уходить почти два миллиарда рублей, а в городе оставаться только 465 миллионов налоговых доходов?».

Депутаты белогорского городского совета поддержали выступление коллеги и приняли единогласное решение оформить его протокольно для соответствующего обращения в заксобрание Амурской области.

«Город Белогорск не может и не должен стоять с протянутой рукой! Меня возмущает, что второй раз один и тот же человек, Ольга Сергеевна Петайчук, вместе со словом “жирует” ставит город Белогорск”. Как будто бы она не понимает, что город – это люди. Если не понимает, то ей надо это объяснить. Объяснить, что город Белогорск – это не один глава, которого она не любит, – добавила Светлана Поносова. – Люди, которые работают в заксобрании, может, еще не научились быть парламентариями, но разбрасываться такими словами как “жируете” и так далее…СМИ растиражировали эту ситуацию, я прочла всё, все комментарии. И все комментарии сводились к одной фразе: какой плохой глава. А то, что люди города Белогорска отдают столько и что, действительно, территория работающая, там никто ничего об этом не сказал. Сводить это все к взаимоотношениям “глава плюс депутат заксобрания”, считаю, просто непорядочно».

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#Белогорск #заксобрание

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Комментарии
Показать все (17) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    Новая Каталония?

  • natkapova

    natkapova
    1 час назад

    Так вроде ж ЛДПР против продажи ФОКа, на который бюджетные деньги тратятся. Чего- то Поносова не понимает похоже. А вообще надоел этот Белогорск уже. Редакция амуринфо туда переехала чтоли?

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    Может господин Козлов объяснит мадам Поносовой все тонкости бюджета?

  • natkapova

    natkapova
    1 час назад

    И сколько денег бюджетных тратится на эту грызню в СМИ? Вопрос Мелюкову. И на ФОК уже хватило бы. А так конечно бюджет не резиновый, спонсировать из него свои телеканалы, газеты, амуринфо и другие сайты - просто бессовестно по отношению к жителям Белогорска. Это мое мнение.

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    Это что получается губернатор берёт деньги себе?

  • Клава

    Клава
    1 час назад

    Братеев

    Может господин Козлов объяснит мадам Поносовой все тонкости бюджета?



    знаете что, Братеев!? Не сметь называть Светлану Ивановну "мадам"! Она была главой много лет назад...и знает о чем говорит. Оставьте свой стеб для Петайчук. Он ей понятнее.

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад



    Белогорские депутаты собираются доказать, что они не жируют



    Обезжиренные?

  • Клава

    Клава
    1 час назад

    Братеев

    Это что получается губернатор берёт деньги себе?



    Не стройте из себя дурачка...иначе могу подумать, что и на него не тянете. Вы умеете читать? Речь про межбюджетные отношения. Про законы, которые, кстати, в этой части еще лет 15..может больше, народились...Все, кто знает Светлану Ивановну, скажет, просто так она ничего говорить и заявлять не будет. Задели видать за живое выходки Петайчук и Труша. Так же, впрочем, как и меня.

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    1 час назад

    natkapova

    Так вроде ж ЛДПР против продажи ФОКа, на который бюджетные деньги тратятся. Чего- то Поносова не понимает похоже. А вообще надоел этот Белогорск уже. Редакция амуринфо туда переехала чтоли?



    Тяжелый случай.... троллей ЛДПР тоже пригласили на ФОК. И никто его не продает, лишь часть. При этом, Карл, при этом - Мелюков создает муниципальной площади на 9,5 тыс кв м, но чтобы их создать надо продать ненужные городу 1,5 тыс кв м. И будет у города 8 тысяч новой муниципальной собственности. В чем, блин, проблема?

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    Мадам Клава вы закончили скворечник колотить?Это у вас получалось в детстве лучше!

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    А Поносову мы помним с лихих 90-х

  • Алекс Ветер

    Алекс Ветер
    59 минут назад

    Поносова уже справедливоросс...п...ц. Я думал она уже давно на югах жирует. Помню-помню её декларацию в которой "Ничего нет, пенсия и бедная я". Люди и ФОК....ФОК и люди...вот блин как ни кручу не понимаю, как связаны эти 2 явления? Никак. Был бы бесплатный для всех ФОК и люди города Белогорск, тогда да. А так...это тоже самое что просить на любое коммерческое здание. Поносова видимо похайпить решила, но это смешно от неё слышать.

  • Хмык

    Хмык
    52 минуты назад

    Жируют те, кто вымутил себе зарплату председателя никому не нужного и ничего не сделавшего комитета в ЗС.

    А зарплатка там в пределах 120 тысяч, плюс разные депутатские ништяки.

  • Лаконика

    Лаконика
    49 минут назад



    Белогорские депутаты собираются доказать, что они не жируют



    они на массе

  • Дартц

    Дартц
    31 минута назад

    Хмык

    Жируют те, кто вымутил себе зарплату председателя никому не нужного и ничего не сделавшего комитета в ЗС.

    А зарплатка там в пределах 120 тысяч, плюс разные депутатские ништяки.



    че, Хмык нищебродствуешь все и завидуешь

    а кто виноват?

    только ты

  • Дартц

    Дартц
    28 минут назад

    Лаконика



    Белогорские депутаты собираются доказать, что они не жируют



    они на массе



    а вы не думали , что вы иногда столь лаконичны в своих высказываниях, что вас нихрена никто не понимает

    просто спросил

  • Братеев

    Братеев
    25 минут назад

    да диета у них от Малышевой

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