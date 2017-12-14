Студенты Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства будут участвовать в «Абилимпиксе»

В свои 17 лет Евгения Кокарева умело владеет кистями и шпателем. Студентка второй год изучает ремесло штукатура-маляра. Сейчас она оттачивает навыки в декоративно-малярной отделке стен, чтобы поучаствовать во всероссийском чемпионате профессионального мастерства среди инвалидов.

«Самое сложное для меня – жидкие обои, потому что я их в первый раз делаю. Самое интересное для меня – покраска. Ну ещё чертить, когда отмерять надо будет», – поделилась студентка Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства Евгения Кокарева.

Амурские студенты-инвалиды в таком чемпионате участвуют впервые. Попробовать свои силы решили пятеро второкурсников. Ребята постараются проявить себя в компетенции «малярное дело».

Во время регионального этапа чемпионата, его участникам предстоит оформить рабочий стенд. Студенты будут окрашивать его водоэмульсионной краской, оклеят бумажными обоями и нанесут жидкие. Финальным штрихом станет прикреплённый молдинг и трафарет. Всю работу необходимо выполнить за 4 часа.

«Хорошо, нам повезло, что учебный план соответствует этим заданиям. Покраска, поклейка обоев, обрамление молдингом – всё это у нас есть. Единственное, чего нет в учебном плане, – нанесения жидких обоев. Такие задания у нас впервые. Мы его и учим, и тренируемся», – отметила мастер производственного обучения Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства Галина Андреева.

Оценят работу амурских штукатуров-маляров будут как местные, так и приглашённые мастера производственного обучения. Они будут смотреть на сочетание цветов, качество, аккуратность и порядок выполнения работы.

Региональный этап чемпионата пройдёт в Благовещенске 18-19 декабря. Финалисты в следующем году поборются за победу на всероссийском этапе.