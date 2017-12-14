Нейрохирург Эдуард Хасаншин вводит амурские технологии лечения в Калининграде

Известный в Приамурье нейрохирург Эдуард Хасаншин, возглавлявший нейрохирургическое отделение Амурской областной клинической больницы, переехал в Калининград. На новом месте работы Эдуард Минорович вводит уникальные методики лечения, которыми он пользовался в Амурской области.

Эдуард Хасаншин руководил нейрохирургическим отделением в АОКБ с 2005 по 2017 годы. Он проводил в регионе сложнейшие операции, а также осваивал новые технологии лечения и внедрял их в медицинскую практику в Приамурье. Так, в 2012 году специалист начал проводить малотравматичные операции, при которых можно работать с позвоночником через небольшие отверстия в коже.

В октябре Эдуард Минорович переехал в Калининград. Сейчас он возглавляет нейрохирургическое отделение в Калининградской областной больнице. Там он начал применять те технологии, которые давно используют в Приамурье. Первую такую операцию в Калининграде провели по инициативе амурского нейрохирурга 13 декабря, сообщает «Вести. Калининград».

«Где-то по каким-то причинам, какие-то технологии не были внедрены, где-то, может быть, какое-то недоверие к технологиям было у людей. Сейчас это всё решается, мы нашли консенсус достаточно хороший. И уже одной командой начинаем потихонечку этот корабль под названием "нейрохирургия" ставить в тот формат, в котором он должен быть», – сказал Эдуард Хасаншин.

«Доктор Эдуард Минорович Хасаншин был главным нейрохирургом Амурской области. На сегодняшний день перед ним стоит задача увеличить объем оказания медицинской помощи хирургического плана пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения. Такие операции у нас проводились и раньше, но то, что могут сделать двое, – это намного лучше. Даже по меркам Москвы грамотные нейрохирурги – это единичные специалисты. Я могу ошибиться, но в столице таких врачей порядка 170. А нейрохирурги, способные оперировать на сосудах головного мозга, считаются лучшими из лучших. Теперь у нас таких специалистов стало на одного больше», – рассказал в интервью изданию «Караван» главный врач Калининградской областной больницы Роман Висков.

В Амурской областной больнице тем временем отметили, что после отъезда Эдуарда Хасаншина развитие нейрохирургии в регионе не остановилось. Бригада специалистов, проводивших операции вместе с Эдуардом Миноровичем, продолжает работать и совершенствоваться. Исполняет обязанности заведующего отделением нейрохирургии Сергей Скрипкин.