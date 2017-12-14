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Нейрохирург Эдуард Хасаншин вводит амурские технологии лечения в Калининграде

Нейрохирург Эдуард Хасаншин вводит амурские технологии лечения в Калининграде

Известный в Приамурье нейрохирург Эдуард Хасаншин, возглавлявший нейрохирургическое отделение Амурской областной клинической больницы, переехал в Калининград. На новом месте работы Эдуард Минорович вводит уникальные методики лечения, которыми он пользовался в Амурской области.

Эдуард Хасаншин руководил нейрохирургическим отделением в АОКБ с 2005 по 2017 годы. Он проводил в регионе сложнейшие операции, а также осваивал новые технологии лечения и внедрял их в медицинскую практику в Приамурье. Так, в 2012 году специалист начал проводить малотравматичные операции, при которых можно работать с позвоночником через небольшие отверстия в коже.

В октябре Эдуард Минорович переехал в Калининград. Сейчас он возглавляет нейрохирургическое отделение в Калининградской областной больнице. Там он начал применять те технологии, которые давно используют в Приамурье. Первую такую операцию в Калининграде провели по инициативе амурского нейрохирурга 13 декабря, сообщает «Вести. Калининград».

«Где-то по каким-то причинам, какие-то технологии не были внедрены, где-то, может быть, какое-то недоверие к технологиям было у людей. Сейчас это всё решается, мы нашли консенсус достаточно хороший. И уже одной командой начинаем потихонечку этот корабль под названием "нейрохирургия" ставить в тот формат, в котором он должен быть», – сказал Эдуард Хасаншин.

«Доктор Эдуард Минорович Хасаншин был главным нейрохирургом Амурской области. На сегодняшний день перед ним стоит задача увеличить объем оказания медицинской помощи хирургического плана пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения. Такие операции у нас проводились и раньше, но то, что могут сделать двое, – это намного лучше. Даже по меркам Москвы грамотные нейрохирурги – это единичные специалисты. Я могу ошибиться, но в столице таких врачей порядка 170. А нейрохирурги, способные оперировать на сосудах головного мозга, считаются лучшими из лучших. Теперь у нас таких специалистов стало на одного больше», – рассказал в интервью изданию «Караван» главный врач Калининградской областной больницы Роман Висков.

В Амурской областной больнице тем временем отметили, что после отъезда Эдуарда Хасаншина развитие нейрохирургии в регионе не остановилось. Бригада специалистов, проводивших операции вместе с Эдуардом Миноровичем, продолжает работать и совершенствоваться. Исполняет обязанности заведующего отделением нейрохирургии Сергей Скрипкин.

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#жизнь #здоровье

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Комментарии
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  • Бублик

    Бублик
    4 часа назад

    Еще один семимильный прыжок областной к обычной ЦРБушке.Школота рулит.

  • Поэт от Бога

    Поэт от Бога
    4 часа назад

    Хасаншин опытный врач! Много полезного сделает

  • sadam_1974

    sadam_1974
    4 часа назад

    Бублик

    Еще один семимильный прыжок областной к обычной ЦРБушке.Школота рулит.



    Не правильное мнение. Сергей Владимирович Скрипкин не менее опытный врач, чем уехавший. С.В. Скрипкин не только поддержит амурскую нейрохирургию, но и поднимет её и поставит на честные рельсы. Я верю ему, потому что знаю его. Уехавший ещё там в Кенигсберге проявит себя, тамошний главнюк может ещё пожалеть. ИМХО.

  • Машуня

    Машуня
    4 часа назад

    Я думаю не много потеряла область с уездом депутата. А доктор Скрипкин очень опытный специалист.

  • Крылья

    Крылья
    4 часа назад

    Скрипкин очень хороший доктор.Просто отличный. Но, боюсь, что административная работа будет отвлекать от операций.

  • Крылья

    Крылья
    4 часа назад

    Машуня

    Я думаю не много потеряла область с уездом депутата. А доктор Скрипкин очень опытный специалист.



    Ну, ващще ничо не потеряла, ага))) Просто лишилась опытного хирурга, который делала 20-30 операций в месяц, подумаешь. Просто больница лишилась очень хорошего завотделением - какая мелочь.



  • Кузинатра

    Кузинатра
    4 часа назад

    Уехал. Жаль.

  • Дартц

    Дартц
    3 часа назад

    Тхех

    Они (врачи) на нас практикуются

    а потом там (в цивилизациях) бабки зарубают

    а мы как кролики подопытные

  • Дартц

    Дартц
    3 часа назад

    мы должны с этой фигни профит какой-то иметь?

  • tankist btb

    tankist btb
    3 часа назад

    да уж

  • Я сама

    Я сама
    3 часа назад

    О Хасаншине слышала только исключительно хорошие отзывы! Он - потеря для области!

  • Оптимальный

    Оптимальный
    2 часа назад

    Барыга в жизни Барыга в медицине

  • регион 28

    регион 28
    2 часа назад

    человек спас столько жизней, помог стольким людям, за эти многие годы счет на тысячи! а что в итоге? Барыга, подопытные кролики... Видимо все верное сделал, что уехал. Новых побед на новом месте, Эдуард Минорович!

  • Кузинатра

    Кузинатра
    1 час назад

    Когда меня с ним столкнула жизнь, я уже была наслышана, какой вредный дядька. Шла к нему в кабинет в соответствующем настроении, такую речь заготовила. А он оказался совсем не таким, спасибо ему большое и дай Бог здоровья.

  • Дартц

    Дартц
    1 час назад

    регион 28

    человек спас столько жизней, помог стольким людям, за эти многие годы счет на тысячи! а что в итоге? Барыга, подопытные кролики... Видимо все верное сделал, что уехал. Новых побед на новом месте, Эдуард Минорович!



    а мы амурчане

    мы сопли сентиментальные не размазываем

    мы смотрим фактам в лицо

    тем более тут врачей раз два и обчелся

    все на перечет

    и все наработали опыт на нас и досвидос

    ну да, соплями объясняют что им трудно тут жить

    а нам каково? то кто спрашивал?

  • Соната

    Соната
    1 час назад

    и снова проблемы медицины амурской

    зашкаливает уже

    может есть тот бог, который поднимет амурскую медицину из клоаки?

    Потому что люди этого сделать не могут на протяжении уже многих лет

  • sadam_1974

    sadam_1974
    1 час назад

    регион 28

    человек спас столько жизней, помог стольким людям, за эти многие годы счет на тысячи! а что в итоге? Барыга, подопытные кролики... Видимо все верное сделал, что уехал. Новых побед на новом месте, Эдуард Минорович!



    Сейчас он сам спасается. От чего или кого? многие знают. У него победы только одни - во славу свою материальную.

    Кстати, заголовок АИ даёт как и очень часто - неправильный. Для привлечения внимания публики - побольше лапши навешать. Нет "амурских технологий" в нейрохирургии. "Амурские" - значит предложили их ВПЕРВЫЕ на амурской земле. А эти самые технологии давно предложили совсем в другом месте совсем другие люди, а на амурской земле их внедряли, как и в других регионах РФ аналогично внедряли и внедряют. ИМХО.

  • sadam_1974

    sadam_1974
    1 час назад

    Соната

    и снова проблемы медицины амурской

    зашкаливает уже

    может есть тот бог, который поднимет амурскую медицину из клоаки?

    Потому что люди этого сделать не могут на протяжении уже многих лет



    клоака - в головах. В амурской области уровень медицины много выше, чем в других территориях. Кто имеет возможность сравнить, тот понимает. Многие не понимают. Что ж, это их дело.

  • ДМИТРИЙ ПАРХОМЕНКО

    ДМИТРИЙ ПАРХОМЕНКО
    1 час назад

    Бедные калининградцы...

  • регион 28

    регион 28
    1 час назад

    Дартц

    регион 28

    человек спас столько жизней, помог стольким людям, за эти многие годы счет на тысячи! а что в итоге? Барыга, подопытные кролики... Видимо все верное сделал, что уехал. Новых побед на новом месте, Эдуард Минорович!



    а мы амурчане

    мы сопли сентиментальные не размазываем

    мы смотрим фактам в лицо

    тем более тут врачей раз два и обчелся

    все на перечет

    и все наработали опыт на нас и досвидос

    ну да, соплями объясняют что им трудно тут жить

    а нам каково? то кто спрашивал?



    А кто сказал, что ему трудно было? Думаю, что он был в Блг как рыба в воде. Да и уверен, что Хасаншин не тот человек, который бежит от проблем, сложностей... Да и притензии ваши не по адресу! Вам бы к глав. врачу или к министру здравохранения! Почему у них кадры уезжают.

  • регион 28

    регион 28
    1 час назад

    sadam_1974

    регион 28

    человек спас столько жизней, помог стольким людям, за эти многие годы счет на тысячи! а что в итоге? Барыга, подопытные кролики... Видимо все верное сделал, что уехал. Новых побед на новом месте, Эдуард Минорович!



    Сейчас он сам спасается. От чего или кого? многие знают. У него победы только одни - во славу свою материальную.

    Кстати, заголовок АИ даёт как и очень часто - неправильный. Для привлечения внимания публики - побольше лапши навешать. Нет "амурских технологий" в нейрохирургии. "Амурские" - значит предложили их ВПЕРВЫЕ на амурской земле. А эти самые технологии давно предложили совсем в другом месте совсем другие люди, а на амурской земле их внедряли, как и в других регионах РФ аналогично внедряли и внедряют. ИМХО.



    Ахах))) в психиатрическое отделение интернет провели?))) Поведайте от кого или чего? Больно любопытно.

  • Соната

    Соната
    1 час назад

    sadam_1974

    Соната

    и снова проблемы медицины амурской

    зашкаливает уже

    может есть тот бог, который поднимет амурскую медицину из клоаки?

    Потому что люди этого сделать не могут на протяжении уже многих лет



    клоака - в головах. В амурской области уровень медицины много выше, чем в других территориях. Кто имеет возможность сравнить, тот понимает. Многие не понимают. Что ж, это их дело.



    Это Вы к статье Ярошенко с примерами пишите?

    Много выше. Сюда все едут лечиться)))

    Аппхататься

  • Касандра

    Касандра
    1 час назад

    Очень жаль,что такие замечательные доктора покидают нас

  • alex 3

    alex 3
    58 минут назад

    Крылья
    Машуня

    Я думаю не много потеряла область с уездом депутата. А доктор Скрипкин очень опытный специалист.



    Ну, ващще ничо не потеряла, ага))) Просто лишилась опытного хирурга, который делала 20-30 операций в месяц, подумаешь. Просто больница лишилась очень хорошего завотделением - какая мелочь.





    хирурги приходят и уходят, трагедии из этого не надо делать. Главное, что бы у нас не было незаменимых людей! (кстати, оч. актуальный каламбур к выборам))

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