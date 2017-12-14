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Владимир Путин в молодости подрабатывал каскадером

Владимир Путин в молодости подрабатывал каскадером
Фото: www.rbc.ru, tvrain.ru

Владимир Путин в молодые годы снялся в нескольких фильмах в компании своих знакомых в качестве каскадера. Это было в 1970-е годы, когда будущий президент России учился в вузе, сообщает ТК «Дождь» со ссылкой на знакомых Путина, работавших с ним на съемочной площадке.

Общее спортивное прошлое Владимира Путина и его товарища, Аркадия Ротенберга, известно многим. Познакомились Путин и Ротенберг в секции самбо, где они занимались у тренера Анатолия Рахлина.

Сразу после Великой Отечественной войны самбистов стали приглашать на съемки в кино в качестве каскадеров. В 1950-е годы консультантом по трюковым съемкам на «Ленфильме» стал борец Александр Массарский, тренер Анатолия Рахлина, ставший потом тренером Владимира Путина. Рахлин также попал в кино. В своей биографии «Сэнсэй президента» он вспоминает, что сыграл больше чем в ста кинокартинах.

Аркадий Ротенберг играл в фильме «Ижорский батальон» простого рабочего, участвовавшего в оборонительных боях, как и многие другие рабочие одноименного завода, которым и посвящался фильм. В Сети легко можно найти его фотографию, сделанную на съемках.

На кадрах со съемок «Ижорского батальона» можно обнаружить и другого старого друга президента России по секции – бывшего депутата Госдумы, президента Международной федерации самбо Василия Шестакова. Вместе с Путиным уже в 2000-е они написали книгу «Учимся дзюдо с Владимиром Путиным».

Шестаков рассказал «Дождю», что Владимир Путин также подрабатывал на киностудии каскадером. «Мы снимались с ним в “Блокаде" и в “Ижорском батальоне"», – рассказал Василий Шестаков. По его словам, был и третий фильм с участием Путина, но Шестаков не смог вспомнить название картины.

Бывший депутат рассказал, что они тогда играли и немцев, и советских солдат. «Нам было все равно кого играть, – говорит он. – Нам за это деньги очень хорошие платили по тем временам. Мы студенты были, а могли пойти в ресторан "Кавказский“, например. Если уж там у меня зарплата инженера была 110 рублей, то, когда шли съемки, я в день получал 75 рублей. То есть это такие были приличные деньги».

О том, что Путин был каскадером на «Ленфильме», рассказывает и Николай Ващилин. Он тоже занимался у Рахлина, в спортивном обществе «Труд», а потом стал постановщиком трюков на студии – работал на «Сибириаде» Андрея Кончаловского, «Приключениях Шерлока Холмса», ставил трюки в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера». С Шестаковым и Борисом Ротенбергом он был учредителем общества «Спортивная Россия». Ващилин утверждает, что на одной из фотографий со съемок, которые у него сохранились, запечатлен Путин, но достоверно определить это по той фотографии нельзя.

«На съемки вызывали, на такие, как эпопея "Блокада". Был приказ обкома партии "обеспечить массовку 10 тысяч человек”. И все студенты, училища военные, спортивные общества, приводили под козырек людей. Платили просто массовке – три рубля, а нам – 10 рублей за съемочный день. Поэтому мы стали это очень любить», – рассказывает он.

Александр Массарский на вопросы о кинематографическом прошлом Владимира Путина дает размытый ответ: «Он еще только юношей там был, кто его там мог запомнить». Но, по крайней мере, однажды на вопрос, не против ли Путин был играть гитлеровцев в фильмах про Вторую мировую, Массарский ответил: «Путин не играл фашиста».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал «Дождю», что ему ничего неизвестно о съемках Путина в кино. А пресс-секретарь «Ленфильма» Артемий Аграфенин отметил, что на киностудии не смогли найти карточку Владимира Путина в картотеке каскадеров, но, по его словам, «это не значит, что он не снимался».

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#кино #российская власть #спорт

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Комментарии
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  • ММС

    ММС
    5 часов назад

    Пошли плюсики в предвыборную копилку.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    4 часа назад



    однажды на вопрос, не против ли Путин был играть гитлеровцев в фильмах про Вторую мировую, Массарский ответил: «Путин не играл фашиста».



    Никто не забыт. Ничто не забыто.

  • Гыга

    Гыга
    4 часа назад

    ММС

    Пошли плюсики в предвыборную копилку.



    Ага. От русофобского рупора борцунов с рыжымом "Дождя". Счаз! На Дожде так любят Путина, так любят...

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    4 часа назад

    Но трюки все были не опасные для жизни и Родине в очередной раз не повезло.

  • ИванЛи

    ИванЛи
    1 час назад

    Зачем волнуетесь пустобрехству?

  • ИванЛи

    ИванЛи
    1 час назад

    Он не имел права после такого проступка быть Путиным!!! Что из того, что написало АмурИнфо? Что? Предвыборная кампания началась?

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