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сегодня, 16:59 4

Возле центрального рынка Благовещенска нашли мясо непонятного происхождения

Возле центрального рынка Благовещенска нашли мясо непонятного происхождения
Фото: ru.echo.az

13 декабря в Благовещенске Россельхознадзор провел рейд, в ходе которого было обнаружено мясо без необходимых документов. По данному факту возбудили административное дело.

Свинину и мясо птицы непонятного происхождения обнаружили около центрального рынка города, оно использовалось для приготовления шашлыка и куриных деликатесов. У владельцев сомнительного сырья в общем количестве 25 килограммов не было документов, подтверждающих его происхождение и состояние.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области, административное дело было возбуждено по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ. Она предусматривает штраф от 500 до одной тысячи рублей – для граждан, от трех тысяч до пяти тысяч рублей – для должностных лиц и от 10 тысяч до 20 тысяч рублей – для юридических лиц.

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#происшествия #торговля

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Комментарии
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  • Тундра

    Тундра
    2 часа назад

    Парочка шашлыков компенсирует штраф и деятельность успешно будет продолжена

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    Тундра

    Парочка шашлыков компенсирует штраф и деятельность успешно будет продолжена



    Это очень старые тарифы.

    По ним сейчас проверяющие уже не работают.

    Инфляция, понимаешь...

    Хотя , если накроют при нынешних правилах и законах, возместить взятку в десятикратном размере 20 шашлыками куда проще.

  • ИванЛи

    ИванЛи
    1 час назад

    Какие такие куриные деликаткесы?

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    20 минут назад

    хочу "цыпленка генерала Цо"

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