Возле центрального рынка Благовещенска нашли мясо непонятного происхождения

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13 декабря в Благовещенске Россельхознадзор провел рейд, в ходе которого было обнаружено мясо без необходимых документов. По данному факту возбудили административное дело.

Свинину и мясо птицы непонятного происхождения обнаружили около центрального рынка города, оно использовалось для приготовления шашлыка и куриных деликатесов. У владельцев сомнительного сырья в общем количестве 25 килограммов не было документов, подтверждающих его происхождение и состояние.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области, административное дело было возбуждено по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ. Она предусматривает штраф от 500 до одной тысячи рублей – для граждан, от трех тысяч до пяти тысяч рублей – для должностных лиц и от 10 тысяч до 20 тысяч рублей – для юридических лиц.