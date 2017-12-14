Первые распиленные фрагменты «Союза-2.1б» прилетели на полигон в Зее

Фото: администрация Зейского района

На полигон недалеко от Зеи вертолетом доставили первые фрагменты ракеты-носителя «Союз-2.1б». Каждый из них весит около тонны. Глава Зейского района проверил радиационный фон вблизи объектов.

Портативный дозиметр показал значение 0,11 микрозиверт в час. Это значит, что радиационный фон вблизи космических объектов в норме. Всего на специально оборудованный полигон в 10 километрах от Зеи по воздуху доставили два крупных обломка. На месте их распилят на более мелкие части, а затем на машинах отвезут в Циолковский. Распиливают фрагменты специальным оборудованием, которое сотрудники Роскосмоса привезли с собой.

Продолжается работа и в тайге Тындинского района, где обнаружили все 4 обломка ракеты-носителя, взлетевшей с космодрома Восточный 28 ноября. Пока распил не будет окончен, специалисты будут жить в охотничьем зимовье. На все работы, вплоть до вывоза фрагментов в Циолковский, должно уйти около 2 недель.

Тем временем в Якутии аналогичные работы по распилу и транспортировке найденных фрагментов закончили больше недели назад. Правда, там из 4 частей ракеты-носителя, зафиксированных радарами, обнаружили только две.

Несмотря на это в правительстве республики приняли решение все поисковые работы свернуть и начать готовиться к новому пуску с Восточного. До нештатной ситуации, он должен был состояться 22 декабря. Теперь его перенесли на конец января.

Как сообщало Амур.инфо, ракета-носитель «Союз-2.1б» не смогла донести гидрометеорологический спутник «Метеор-М» №2-1 и 18 малых космических аппаратов дальше промежуточной орбиты и упала вместе со спутниками в Атлантический океан.

Аварийная комиссия, которая расследовала причины неудачи, пришла к выводу, что система управления блока «Фрегат» рассчитала вращение не в ту сторону. Сейчас ищут тех, кто будет нести персональную ответственность за провал.