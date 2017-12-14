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сегодня, 16:03 7

В Тындинском районе заметили иностранца, путешествующего в мороз на велосипеде

В Тындинском районе заметили иностранца, путешествующего в мороз на велосипеде
Фото: instagram.com

На федеральной трассе неподалеку от Тынды амурчане встретили иностранного путешественника. Мужчина в теплой одежде ехал на велосипеде. Его цель – добраться до Якутска.

О необычной встрече поведала в социальных сетях амурчанка. По ее словам, иностранец говорит на ломаном русском, он уже в возрасте. Путешественник пояснил, что держит путь на деревушку в 25 километрах от Тынды, чтобы переночевать, а конечный пункт – Якутск.

Амурчанка восхитилась, что иностранец путешествует в одиночку, на велосипеде и в такие морозы.

«Кто бы ты ни был, путник, пусть наша земля будет благосклонна к тебе, удачи на дорогах, и пусть твоя мечта исполнится под Новый год!» – написала женщина.

Просмотров всего: 1185

#туризм #Тында

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    5 часов назад

    Я говорил ему нельзя портвейн с водкой мешать. А он коктейль, коктейль!? Хиппи волосатый! (с)

  • Егорий

    Егорий
    5 часов назад

    А говорящий на ломаном русском мужчина в возрасте и теплой одежде - точно иностранец? Может просто пожилой татарин, например?

  • Лаконика

    Лаконика
    5 часов назад

    Беспокойная публика :)

    Наш Птилюк где-то под Якутском таки сломал конечность. Но обещал вернуться.

  • Альтер

    Альтер
    5 часов назад

    шпийон

  • Сергей Васильев

    Сергей Васильев
    2 часа назад

    Альтер

    шпийон



    Мужественный шпиён до отчаяния. В это время года там, в тех местах...

  • insta

    insta
    21 минута назад

    Надеюсь не встретит по пути нехороших людишек.

  • Циник

    Циник
    19 минут назад

    insta

    Надеюсь не встретит по пути нехороших людишек.



    главное тигру или волков не повстречать...

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