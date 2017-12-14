В Тындинском районе заметили иностранца, путешествующего в мороз на велосипеде

Фото: instagram.com

На федеральной трассе неподалеку от Тынды амурчане встретили иностранного путешественника. Мужчина в теплой одежде ехал на велосипеде. Его цель – добраться до Якутска.

О необычной встрече поведала в социальных сетях амурчанка. По ее словам, иностранец говорит на ломаном русском, он уже в возрасте. Путешественник пояснил, что держит путь на деревушку в 25 километрах от Тынды, чтобы переночевать, а конечный пункт – Якутск.

Амурчанка восхитилась, что иностранец путешествует в одиночку, на велосипеде и в такие морозы.

«Кто бы ты ни был, путник, пусть наша земля будет благосклонна к тебе, удачи на дорогах, и пусть твоя мечта исполнится под Новый год!» – написала женщина.