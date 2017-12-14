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Более 18 литров алкоголя пытались передать в амурские колонии и СИЗО в 2017 году

Более 18 литров алкоголя пытались передать в амурские колонии и СИЗО в 2017 году
Фото: news.vse42.ru

За 11 месяцев 2017 года сотрудники УФСИН в Приамурье предотвратили немало попыток передачи в колонии и СИЗО запрещенных вещей. Было изъято почти 1,25 килограмма наркотиков, более 18 литров алкоголя, а также свыше 150 сотовых телефонов.

Пресс-служба УФСИН России по Амурской области отмечает, что передача запрещенных предметов осужденным может привести к новым преступлениям. Люди, передающие такие вещи, привлекаются к административной и даже уголовной ответственности.

За попытку проноса запрещенных предметов в 2017 году в Приамурье задержано 27 человек. 16 из них уже привлечено к административной ответственности, а трое граждан понесли уголовное наказание.

Отмечается, что для общения с родственниками и близкими осужденные, подозреваемые и обвиняемые могут использовать телефоны, установленные во всех исправительных учреждениях и СИЗО, а также пользоваться услугами почтовой связи.

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#криминал #происшествия

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