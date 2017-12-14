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14декабря
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Москвичи смогут попробовать «космобургер» или шурпу из изюбря, посетив экспозицию Приамурья

Москвичи смогут попробовать «космобургер» или шурпу из изюбря, посетив экспозицию Приамурья

В Москве в Экспоцентре завершается монтаж экспозиции Амурской области. В трех залах размещаются фотозона, точка продажи сувенирной продукции, ярмарка вакансий, зона дальневосточного гектара, а также точки общепита, где можно поесть «космобургеры» или шурпу из изюбря.

Монтаж экспозиции закончили поздно ночью, сообщили в областном министерстве экономического развития. «На монтаж и установку оборудования экспозиции организаторы выделили сутки, но региону удалось оперативно застроить экспозицию», – рассказал Павел Пузанов, директор агентства по привлечению инвестиций. Агентство и минэкономразвития занимались организацией застройки экспозиции от Амурской области.

Амурская область предстанет перед москвичами как край, соединяющий традиции и современность. Фотозону украшает надпись «Здесь земля дотянулась до звезд», рядом с ракетой и скафандром расположился хозяин амурской тайги – тигр. Гости амурской экспозиции могут одновременно угоститься «космобургерами» и морсом из облепихи или чаем из местных трав. А также более экзотическими блюдами: шурпой с изюбрем, котлетами из щуки, отбивной из косули.

Мероприятие проводится в рамках Дней Дальнего Востока, который проходят в столице с 8 по 16 декабря. В московском метрополитене в эти дни запустили «Дальневосточный экспресс», Вагоны оформлены таким образом, чтобы продвигать регионы ДФО в центральной части России. Снаружи на них изображены основные символы регионов, а внутри размещена общая информация о каждом из них. На вагоне Амурской области изображены лотосы, соя, амурский тигр, космодром Восточный, Нижне-Бурейская ГЭС. По задумке властей, кто-то из пассажиров может вдохновиться этим и захочет приехать на Дальний Восток.

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#Дальний Восток #экономика

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Комментарии
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  • Торквемада

    Торквемада
    6 часов назад

    А дорогие амурчане шурпу из изюбра могут попробовать? Очковтиратели Еровы. У нас что тут пастбища изюбрей пасутся. А космобургер с гептилом москвичи пусть хавают, не жалко.

  • Лингвист

    Лингвист
    5 часов назад

    Опять "понты"...

  • крымчанин

    крымчанин
    4 часа назад

    все деньги скомуниздили ,теперь изюбрей сожрут

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    4 часа назад

    Шурпа из изюбря, это ж исконно амурское блюдо, кули. Это как один кремлебот кропал тут про заниженные тазики на улицах Благи. Ни сном, ни духом, короче.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    4 часа назад

    ТорквемадаА дорогие амурчане шурпу из изюбра могут попробовать? Очковтиратели Еровы. У нас что тут пастбища изюбрей пасутся. А космобургер с гептилом москвичи пусть хавают, не жалко.


    +++++++++

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    У меня от шурпы из изюбрья изжога уже. Жень-шень на огороде морковке расти не дает.

  • nerro

    nerro
    2 часа назад

    Почём нынче килограмм изюбрятины в "Кэшке"? :)

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    Лунный ландшафт и убитые ручьи и реки после добычи золота москвичам нужно презентовать.

    Затопленные гэсовскими морями территории.

    Вырубленные корейцами и китайцами леса.

    Разваленные и угробленные предприятия и заводы еле живые со станками 60-х годов рождения.

    Цены на билеты в Москву в сопоставлении с реальными ЗП амурчан.

    И толпы нищих амурчан на фоне жирных китайских туристов.

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