Москвичи смогут попробовать «космобургер» или шурпу из изюбря, посетив экспозицию Приамурья

Монтаж экспозиции закончили поздно ночью, сообщили в областном министерстве экономического развития. «На монтаж и установку оборудования экспозиции организаторы выделили сутки, но региону удалось оперативно застроить экспозицию», – рассказал Павел Пузанов, директор агентства по привлечению инвестиций. Агентство и минэкономразвития занимались организацией застройки экспозиции от Амурской области.

Амурская область предстанет перед москвичами как край, соединяющий традиции и современность. Фотозону украшает надпись «Здесь земля дотянулась до звезд», рядом с ракетой и скафандром расположился хозяин амурской тайги – тигр. Гости амурской экспозиции могут одновременно угоститься «космобургерами» и морсом из облепихи или чаем из местных трав. А также более экзотическими блюдами: шурпой с изюбрем, котлетами из щуки, отбивной из косули.

Мероприятие проводится в рамках Дней Дальнего Востока, который проходят в столице с 8 по 16 декабря. В московском метрополитене в эти дни запустили «Дальневосточный экспресс», Вагоны оформлены таким образом, чтобы продвигать регионы ДФО в центральной части России. Снаружи на них изображены основные символы регионов, а внутри размещена общая информация о каждом из них. На вагоне Амурской области изображены лотосы, соя, амурский тигр, космодром Восточный, Нижне-Бурейская ГЭС. По задумке властей, кто-то из пассажиров может вдохновиться этим и захочет приехать на Дальний Восток.